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Враг бросает большое количество пехоты на Селидово, НГУ отбивает штурмы

Валентина РоманенкоПонедельник, 21 октября 2024, 11:38
Враг бросает большое количество пехоты на Селидово, НГУ отбивает штурмы
скриншот карты Deep State

Бойцы Национальной гвардии отбили 17 попыток штурмов россиян за сутки на Покровском направлении.

Источник: пресс-служба НГУ

Дословно: "Только на этом участке фронта за предыдущие сутки в районе ответственности военнослужащие Национальной гвардии Украины нейтрализовали 273 оккупанта: 125 безвозвратные, 148 санитарные потери врага".

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Детали: Отмечается, что противник пытается активно штурмовать, в частности в районе населенного пункта Селидово Донецкой области, применяя большое количество пехоты.

Также враг периодически проводит механизированные штурмы с привлечением 3-5 единиц бронетехники.

На видео - боевая работа 15 бригады оперативного назначения Нацгвардии "Кара-Даг".

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Что предшествовало: Спикер Национальной гвардии Руслан Музычук сообщал, что российские оккупанты пытаются сочетать штурмовые действия в направлении окрестностей Селидово Донецкой области с охватом города с флангов: противник прибегает к артиллерийским обстрелам и авиационным ударам с использованием КАБов.

Донецкая областьвойнаНацгвардия
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