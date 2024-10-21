До трьох зросла кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по Запоріжжю

Кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару балістикою по центру Запоріжжя зросла до 3, ще 15 людей постраждали.

Джерело: голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров

Пряма мова: "Двоє загиблих та п'ятнадцять поранених - збільшилася кількість постраждалих від ворожого обстрілу Запоріжжя".

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Деталі: Зазначається, що медики продовжують обстежувати постраждалих та надавати їм всю необхідну допомогу.

Оновлено: О 18:23 Федоров повідомив про третю жертву: "44-річна жінка померла в лікарні. Медики кілька годин боролися за її життя".

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