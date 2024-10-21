До трех возросло количество погибших в результате российского ракетного удара по Запорожью

Количество погибших в результате российского ракетного удара баллистикой по центру Запорожья возросло до 3, еще 15 человек пострадали.

Источник: председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров

Прямая речь: "Двое погибших и пятнадцать раненых - увеличилось количество пострадавших от вражеского обстрела Запорожья".

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Детали: Отмечается, что медики продолжают обследовать пострадавших и оказывать им всю необходимую помощь.

Обновлено: В 18:23 Федоров сообщил о третьей жертве: "44-летняя женщина умерла в больнице. Медики несколько часов боролись за ее жизнь".

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