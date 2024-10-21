Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

До трех возросло количество погибших в результате российского ракетного удара по Запорожью

Анастасия ПроцПонедельник, 21 октября 2024, 18:26
До трех возросло количество погибших в результате российского ракетного удара по Запорожью
Последствия российского удара. фото: Запорожская ОВА

Количество погибших в результате российского ракетного удара баллистикой по центру Запорожья возросло до 3, еще 15 человек пострадали.

Источник: председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров

Прямая речь: "Двое погибших и пятнадцать раненых - увеличилось количество пострадавших от вражеского обстрела Запорожья".

Реклама:

Детали: Отмечается, что медики продолжают обследовать пострадавших и оказывать им всю необходимую помощь.

Обновлено: В 18:23 Федоров сообщил о третьей жертве: "44-летняя женщина умерла в больнице. Медики несколько часов боролись за ее жизнь".

Предыстория:

РЕКЛАМА:

Запорожьеракетный ударжертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Ракетный удар по Днепру: возросло количество погибших, подросток в тяжелом состоянии

Еврокомиссия приветствовала консенсус в G7 по $50 млрд для Украины и назвала вклад ЕС

Когда в Украине переводят часы на зимнее время: дата и объяснения

Кабмин частично возобновил бронирование военнообязанных

Франция и Германия скептичны относительно плана преодоления вето Венгрии на помощь Украине – СМИ

В Грузии стартовали парламентские выборы, они могут стать решающими для страны

Все новости...
Запорожье
Россияне нанесли ракетный удар по центру Запорожья: 1 погибший, 14 пострадавших – ОВА
В Запорожье представитель ТЦК стрелял в воздух во время конфликта с жителем
Россияне ударили по центру Запорожья: 10 пострадавших, среди них дети
Последние новости
18:05
Футбол"Александрия" обыграла "Ингулец" и вышла в лидеры, Паламарчук отразил пенальти в третьем матче подряд
17:58
На Ровенщине от взрыва гранаты погибли переселенцы с Луганщины
17:56
В партии власти Грузии уже заявляют о победе, но зовут сторонников на участки
17:55
Как научиться вовремя ложиться спать: 9 советов от ученых
17:49
Россияне убили еще двух человек на Херсонщине
17:36
Возле одного из избирательных участков Тбилиси произошла массовая драка
17:23
Встреча Гутерриша с Путиным противоречит линии ООН по поддержке МУС – постпред Украины
17:05
Ракетный удар по Днепру: возросло количество погибших, подросток в тяжелом состоянии
17:05
"Нацелился" на 3500 детей: в Ирландии мужчину осудили за сексуальное насилие в интернете
17:03
ФутболЭль Класико: история великого противостояния "Реала" и "Барселоны"
Все новости...
Реклама:
Реклама: