До трех возросло количество погибших в результате российского ракетного удара по Запорожью
Понедельник, 21 октября 2024, 18:26
Количество погибших в результате российского ракетного удара баллистикой по центру Запорожья возросло до 3, еще 15 человек пострадали.
Источник: председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров
Прямая речь: "Двое погибших и пятнадцать раненых - увеличилось количество пострадавших от вражеского обстрела Запорожья".
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Детали: Отмечается, что медики продолжают обследовать пострадавших и оказывать им всю необходимую помощь.
Обновлено: В 18:23 Федоров сообщил о третьей жертве: "44-летняя женщина умерла в больнице. Медики несколько часов боролись за ее жизнь".
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- Утром, 21 октября, россияне осуществили ракетный удар по центру города Запорожье. Повреждено большое количество гражданской инфраструктуры, в частности детский сад.