У ЄС вважають, що перекидання солдатів КНДР до Росії свідчить, що окупанти не зацікавлені у мирі

У Єврокомісії заявили, що якщо повідомлення про перекидання солдатів КНДР до Росії для участі у війні проти України підтвердяться, то це стане новим свідченням незацікавленості РФ у мирі.

Джерело: речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано, "Європейська правда"

Деталі: Він підкреслив, що ЄС проінформований про повідомлення щодо можливої відправки військових КНДР для участі у російсько-українській війні. Речник зазначив, що якщо це підтвердиться, то позначить ще один рівень ескалації і суттєве зростання співпраці двох країн.

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"Це лише ілюструє те, наскільки рішуче Росія налаштована до ескалації своїх незаконних дій проти України, і що Росія зовсім не зацікавлена розглядати мирні рішення. Це меседж, який надсилає Росія, що "ми не зацікавлені у мирі", – заявив Стано.

Він додав, що це також показує, наскільки Росія відчайдушна у залученні будь-якої допомоги через свою ізольованість та численні санкції.

"Це має бути справді спецоперація, яку Росія проводить в Україні, якщо для такої спецоперації їй потрібно заручитися підтримкою солдатів з режиму-вигнанця, який перебуває під санкціями ООН", – заявив Стано.

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