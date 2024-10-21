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У ЄС вважають, що перекидання солдатів КНДР до Росії свідчить, що окупанти не зацікавлені у мирі

Христина Бондарєва, Альона Мазуренко Понеділок, 21 жовтня 2024, 16:04
У ЄС вважають, що перекидання солдатів КНДР до Росії свідчить, що окупанти не зацікавлені у мирі
Фото: скриншот з відео, на якому начебто екіпірують солдат КНДР у російське спорядження

У Єврокомісії заявили, що якщо повідомлення про перекидання солдатів КНДР до Росії для участі у війні проти України підтвердяться, то це стане новим свідченням незацікавленості РФ у мирі. 

Джерело: речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано, "Європейська правда"

Деталі: Він підкреслив, що ЄС проінформований про повідомлення щодо можливої відправки військових КНДР для участі у російсько-українській війні. Речник зазначив, що якщо це підтвердиться, то позначить ще один рівень ескалації і суттєве зростання співпраці двох країн. 

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"Це лише ілюструє те, наскільки рішуче Росія налаштована до ескалації своїх незаконних дій проти України, і що Росія зовсім не зацікавлена розглядати мирні рішення. Це меседж, який надсилає Росія, що "ми не зацікавлені у мирі", – заявив Стано. 

Він додав, що це також показує, наскільки Росія відчайдушна у залученні будь-якої допомоги через свою ізольованість та численні санкції. 

"Це має бути справді спецоперація, яку Росія проводить в Україні, якщо для такої спецоперації їй потрібно заручитися підтримкою солдатів з режиму-вигнанця, який перебуває під санкціями ООН", – заявив Стано.

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Нагадаємо:

  • Південнокорейське розвідувальне агентство повідомило в п'ятницю, що Північна Корея відправила 1500 бійців спецназу на Далекий Схід Росії для тренувань і акліматизації на місцевих військових базах і, ймовірно, вони будуть розгорнуті для участі в бойових діях проти України.
  • Пізніше президент Володимир Зеленський звинуватив Північну Корею в тому, що вона готується відправити 10 тисяч військових на допомогу Москві.
  • У суботу, 19 жовтня, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що не може підтвердити повідомлення про те, що Північна Корея відправила війська до Росії для участі у війні проти України.

ЄСКНДРРосія
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