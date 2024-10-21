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В ЕС считают, что переброска солдат КНДР в Россию свидетельствует, что оккупанты не заинтересованы в мире

Кристина Бондарева, Алена МазуренкоПонедельник, 21 октября 2024, 16:04
В ЕС считают, что переброска солдат КНДР в Россию свидетельствует, что оккупанты не заинтересованы в мире
Фото: скриншот с видео, на котором якобы экипируют солдат КНДР в российское снаряжение

В Еврокомиссии заявили, что если сообщения о переброске солдат КНДР в Россию для участия в войне против Украины подтвердятся, то это станет новым свидетельством незаинтересованности РФ в мире.

Источник: представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, "Европейская правда"

Детали: Он подчеркнул, что ЕС проинформирован о сообщениях о возможной отправке военных КНДР для участия в российско-украинской войне. Представитель отметил, что если это подтвердится, то обозначит еще один уровень эскалации и существенный рост сотрудничества двух стран.

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"Это лишь иллюстрирует то, насколько решительно Россия настроена к эскалации своих незаконных действий против Украины, и что Россия совсем не заинтересована рассматривать мирные решения. Это месседж, который посылает Россия, что "мы не заинтересованы в мире", – заявил Стано.

Он добавил, что это также показывает, насколько отчаянно Россия себя ведет в привлечении любой помощи из-за своей изолированности и многочисленных санкций.

"Это должна быть действительно спецоперация, которую Россия проводит в Украине, если для такой спецоперации ей нужно заручиться поддержкой солдат из режима-изгоя, который находится под санкциями ООН", – заявил Стано.

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Напомним:

  • Южнокорейское разведывательное агентство сообщило в пятницу, что Северная Корея отправила 1500 бойцов спецназа на Дальний Восток России для тренировок и акклиматизации на местных военных базах и, вероятно, они будут развернуты для участия в боевых действиях против Украины.
  • Позже президент Владимир Зеленский обвинил Северную Корею в том, что она готовится отправить 10 тысяч военных на помощь Москве.
  • В субботу, 19 октября, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что не может подтвердить сообщения о том, что Северная Корея отправила войска в Россию для участия в войне против Украины.

ЕСКНДРРосcия
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