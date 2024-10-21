Російські військові розстріляли двох полонених бійців ЗСУ біля Селидового

Поблизу Селидового Донецької області російські військові розстріляли двох полонених бійців ЗСУ, правоохоронці розпочали розслідування.

Джерело: Донецька обласна прокуратура, ОГП

Дослівно прокуратура: "Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством".

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Деталі: За оперативними даними, о 14:38 18 жовтня представники ЗС РФ під час наступу на позиції Збройних сил України у Покровському районі захопили у полон двох українських військовослужбовців.

Окупанти, які штурмували лісопосадку поблизу міста Селидове, поклали беззбройних військовополонених обличчям донизу. Вони утримували їх у такому положенні, притискаючи ногами до землі, а через деякий час розстріляли впритул з автоматичної зброї.

Прокурори наголошують: вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

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