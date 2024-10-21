Російські військові розстріляли двох полонених бійців ЗСУ біля Селидового
Поблизу Селидового Донецької області російські військові розстріляли двох полонених бійців ЗСУ, правоохоронці розпочали розслідування.
Джерело: Донецька обласна прокуратура, ОГП
Дослівно прокуратура: "Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством".
Деталі: За оперативними даними, о 14:38 18 жовтня представники ЗС РФ під час наступу на позиції Збройних сил України у Покровському районі захопили у полон двох українських військовослужбовців.
Окупанти, які штурмували лісопосадку поблизу міста Селидове, поклали беззбройних військовополонених обличчям донизу. Вони утримували їх у такому положенні, притискаючи ногами до землі, а через деякий час розстріляли впритул з автоматичної зброї.
Прокурори наголошують: вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.
Передісторія:
- За даними Офісу генпрокурора, за останній рік зросла кількість страт окупантами українських військовополонених: ці злочини є непоодинокими інцидентами, а цілеспрямованою політикою держави-агресора, наголосив генпрокурор Андрій Костін.
- В останні дні російські окупанти поєднують штурмові дії у напрямку околиць Селидового Донецької області, прагнучи захопити місто, оточивши його з флангів.
- Противник застосовує велику кількість піхоти. Лише за добу 20 жовтня на Покровському напрямку бійці Національної гвардії відбили 17 спроб штурмів росіян.