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Російські військові розстріляли двох полонених бійців ЗСУ біля Селидового

Валентина РоманенкоПонеділок, 21 жовтня 2024, 17:10
Російські військові розстріляли двох полонених бійців ЗСУ біля Селидового
скриншот із матеріалів прокуратури

Поблизу Селидового Донецької області російські військові розстріляли двох полонених бійців ЗСУ, правоохоронці розпочали розслідування.

Джерело: Донецька обласна прокуратура, ОГП

Дослівно прокуратура: "Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством".

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Деталі: За оперативними даними, о 14:38 18 жовтня представники ЗС РФ під час наступу на позиції Збройних сил України у Покровському районі захопили у полон двох українських військовослужбовців.

Окупанти, які штурмували лісопосадку поблизу міста Селидове, поклали беззбройних військовополонених обличчям донизу. Вони утримували їх у такому положенні, притискаючи ногами до землі, а через деякий час розстріляли впритул з автоматичної зброї.

Прокурори наголошують: вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

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Передісторія:

  • За даними Офісу генпрокурора, за останній рік зросла кількість страт окупантами українських військовополонених: ці злочини є непоодинокими інцидентами, а цілеспрямованою політикою держави-агресора, наголосив генпрокурор Андрій Костін.
  • В останні дні російські окупанти поєднують штурмові дії у напрямку околиць Селидового Донецької області, прагнучи захопити місто, оточивши його з флангів.
  • Противник застосовує велику кількість піхоти. Лише за добу 20 жовтня на Покровському напрямку бійці Національної гвардії відбили 17 спроб штурмів росіян.

воєнні злочиниРосіяОфіс генпрокурораполонені
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