Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Российские военные расстреляли двух пленных бойцов ВСУ возле Селидово

Валентина РоманенкоПонедельник, 21 октября 2024, 17:10
Российские военные расстреляли двух пленных бойцов ВСУ возле Селидово
скриншот из материалов прокуратуры

Вблизи Селидово Донецкой области российские военные расстреляли двух пленных бойцов ВСУ, правоохранители начали расследование.

Источник: Донецкая областная прокуратура, ОГП

Дословно прокуратура: "Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством".

Реклама:

Детали: По оперативным данным, в 14:38 18 октября представители ВС РФ во время наступления на позиции Вооруженных сил Украины в Покровском районе захватили в плен двух украинских военнослужащих.

Оккупанты, которые штурмовали лесопосадку вблизи города Селидово, положили безоружных военнопленных лицом вниз. Они удерживали их в таком положении, прижимая ногами к земле, а через некоторое время расстреляли в упор из автоматического оружия.

Прокуроры подчеркивают: убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

РЕКЛАМА:

Предыстория:

военные преступленияРосcияОфис генпрокурорапленные
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Ракетный удар по Днепру: возросло количество погибших, подросток в тяжелом состоянии

Еврокомиссия приветствовала консенсус в G7 по $50 млрд для Украины и назвала вклад ЕС

Когда в Украине переводят часы на зимнее время: дата и объяснения

Кабмин частично возобновил бронирование военнообязанных

Франция и Германия скептичны относительно плана преодоления вето Венгрии на помощь Украине – СМИ

В Грузии стартовали парламентские выборы, они могут стать решающими для страны

Все новости...
В Кремле прокомментировали переброску военных КНДР в Россию
Трамп заявил, что угрожал Путину ударом по Москве в случае вторжения в Украину
До трех возросло количество погибших в результате российского ракетного удара по Запорожью
Пентагон рассказал, что входит в новый пакет помощи Украине на $400 млн
Последние новости
18:05
Футбол"Александрия" обыграла "Ингулец" и вышла в лидеры, Паламарчук отразил пенальти в третьем матче подряд
17:58
На Ровенщине от взрыва гранаты погибли переселенцы с Луганщины
17:56
В партии власти Грузии уже заявляют о победе, но зовут сторонников на участки
17:55
Как научиться вовремя ложиться спать: 9 советов от ученых
17:49
Россияне убили еще двух человек на Херсонщине
17:36
Возле одного из избирательных участков Тбилиси произошла массовая драка
17:23
Встреча Гутерриша с Путиным противоречит линии ООН по поддержке МУС – постпред Украины
17:05
Ракетный удар по Днепру: возросло количество погибших, подросток в тяжелом состоянии
17:05
"Нацелился" на 3500 детей: в Ирландии мужчину осудили за сексуальное насилие в интернете
17:03
ФутболЭль Класико: история великого противостояния "Реала" и "Барселоны"
Все новости...
Реклама:
Реклама: