Российские военные расстреляли двух пленных бойцов ВСУ возле Селидово

Вблизи Селидово Донецкой области российские военные расстреляли двух пленных бойцов ВСУ, правоохранители начали расследование.

Источник: Донецкая областная прокуратура, ОГП

Дословно прокуратура: "Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством".

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Детали: По оперативным данным, в 14:38 18 октября представители ВС РФ во время наступления на позиции Вооруженных сил Украины в Покровском районе захватили в плен двух украинских военнослужащих.

Оккупанты, которые штурмовали лесопосадку вблизи города Селидово, положили безоружных военнопленных лицом вниз. Они удерживали их в таком положении, прижимая ногами к земле, а через некоторое время расстреляли в упор из автоматического оружия.

Прокуроры подчеркивают: убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

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