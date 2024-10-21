Российские военные расстреляли двух пленных бойцов ВСУ возле Селидово
Вблизи Селидово Донецкой области российские военные расстреляли двух пленных бойцов ВСУ, правоохранители начали расследование.
Источник: Донецкая областная прокуратура, ОГП
Дословно прокуратура: "Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством".
Детали: По оперативным данным, в 14:38 18 октября представители ВС РФ во время наступления на позиции Вооруженных сил Украины в Покровском районе захватили в плен двух украинских военнослужащих.
Оккупанты, которые штурмовали лесопосадку вблизи города Селидово, положили безоружных военнопленных лицом вниз. Они удерживали их в таком положении, прижимая ногами к земле, а через некоторое время расстреляли в упор из автоматического оружия.
Прокуроры подчеркивают: убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.
Предыстория:
- По данным Офиса генпрокурора, за последний год возросло количество казней оккупантами украинских военнопленных: эти преступления являются не единичными инцидентами, а целенаправленной политикой государства-агрессора, отметил генпрокурор Андрей Костин.
- В последние дни российские оккупанты объединяют штурмовые действия в направлении окрестностей Селидово Донецкой области, стремясь захватить город, окружив его с флангов.
- Противник применяет большое количество пехоты. Только за сутки 20 октября на Покровском направлении бойцы Национальной гвардии отбили 17 попыток штурмов россиян.