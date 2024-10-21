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Дніпропетровщина: у Кривому Розі зросла кількість постраждалих, окупанти вдарили по Нікопольщині

Тетяна ОлійникПонеділок, 21 жовтня 2024, 18:46
Дніпропетровщина: у Кривому Розі зросла кількість постраждалих, окупанти вдарили по Нікопольщині
Фото - Сергій Лисак

Кількість постраждалих від російської атаки по Кривому Рогу у неділю ввечері зросла до шести. Також окупанти понад десяток разів обстріляли Нікопольський район на Дніпропетровщині.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "За уточненою інформацією, у Кривому Розі до лікарні сьогодні звернулося шестеро людей. Меддопомога знадобилася й 41-річній жінці. Вона відновлюватиметься вдома".

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Деталі: По Нікопольщині російські війська гатили з "Градів" та "Ураганів", також застосували дрони-камікадзе та скинули боєприпас з БпЛА. Постраждали від ударів Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська та Мирівська громади.

 
Фото - Сергій Лисак
 
Фото - Сергій Лисак

Поранення ноги отримав 48-річний чоловік. 

Пряма мова: "Знищені два приватні будинки, ще 66 – потрощені. Одна оселя спалахнула, пожежу загасили. Зруйновані 7 господарських споруд та понад чотири десятки понівечені. Побита вантажівка, пошкоджені інфраструктура, 8 ліній електропередач та газогін".

Дніпропетровська областьвійнаобстріл
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