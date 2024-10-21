Днепропетровщина: в Кривом Роге возросло количество пострадавших, оккупанты ударили по Никопольщине

Количество пострадавших от российской атаки по Кривому Рогу в воскресенье вечером возросло до шести. Также оккупанты более десятка раз обстреляли Никопольский район Днепропетровской области.

Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: "По уточненной информации, в Кривом Роге в больницу сегодня обратилось шесть человек. Медпомощь понадобилась и 41-летней женщине. Она будет восстанавливаться дома".

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Детали: По Никопольщине российские войска били из "Градов" и "Ураганов", также применили дроны-камикадзе и сбросили боеприпас с БПЛА. Пострадали от ударов Никополь, Марганецкая, Червоногригорьевская и Мировская громады.

Фото - Сергей Лысак

Фото - Сергей Лысак

Ранение ноги получил 48-летний мужчина.

Прямая речь: "Уничтожены два частных дома, еще 66 - разбиты. Один дом вспыхнул, пожар потушили. Разрушены 7 хозяйственных построек и более четырех десятков изуродованы. Разбит грузовик, повреждены инфраструктура, 8 линий электропередач и газопровод".