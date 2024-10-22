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Дрони атакували також підприємства в Тамбовській і Воронезькій областях РФ 

Ірина БалачукВівторок, 22 жовтня 2024, 07:26
Дрони атакували також підприємства в Тамбовській і Воронезькій областях РФ 
Завод "Біохім". Фото ілюстративне з tambov.kp.ru

Безпілотники атакували російське підприємство "Біохім" у Тамбовській області РФ і промислове підприємство у Воронезькій області Росії, аеропорт у Нижньому Новгороді Нижньогородської області закрили, повідомила російська влада.

Джерело: губернатор Тамбовської області Максим Єгоров, губернатор Воронезької області Олександр Гусєв у Telegram, російське пропагандистське видання ТАСС

Пряма мова Єгорова: "Сьогодні о 5:20 ранку в м. Рассказово, імовірно, внаслідок прильоту безпілотника на підприємстві АТ "Біохім" пролунав вибух із подальшим загорянням".

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Деталі: Губернатор запевняє, що постраждалих немає, пожежу за годину загасили і що всі необхідні служби міста чергують на місці.

Про атаку безпілотників заявив і керівник Воронезької області РФ.

Пряма мова Гусєва: "Черговими силами ППО і засобами РЕБ в одному з районів області було виявлено і подавлено безпілотний літальний апарат. Він упав на будівлю цеху промислового підприємства".

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Деталі: Губернатор також запевняє, що обійшлося без постраждалих, але виникло "невелике загоряння на одному поверсі будівлі". Станом на 7 ранку на місці працюють пожежні розрахунки.

Гусєв додав, що небезпека атаки БПЛА в регіоні зберігається.

ТАСС із посиланням на Росавіацію повідомляє, що тимчасово закрили аеропорт Нижнього Новгорода, імовірно, через загрозу нальоту українських безпілотників.

Трохи раніше російські Telegram-канали повідомили, що в аеропорту ввели план "Килим" – це означає, що він закритий, а літаки перенаправляють на інші летовища.

Для довідки: АТ "Біохім", згідно з сайтом підприємства, виробляє різні види спирту, олію сивушну, рідкий двоокис вуглецю та органічне добриво "Барда мелясна".

Доповнено: У Міноборони РФ пізніше заявили, що нібито збили 18 українських дронів над територією Росії.

Повідомляють, що 11 БпЛА нібито збили над Брянською областю, 3 – над Бєлгородською, 2 – над Курською і по одному над Тульською та Орловською областями.

Передісторія: 

Росіябезпілотникипожежа
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