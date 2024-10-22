Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Дроны атаковали также предприятия в Тамбовской и Воронежской областях РФ  

Ирина БалачукВторник, 22 октября 2024, 07:26
Дроны атаковали также предприятия в Тамбовской и Воронежской областях РФ  
Завод «Биохим». Фото иллюстративное с tambov.kp.ru

Беспилотники атаковали российское предприятие "Биохим" в Тамбовской области РФ и промышленное предприятие в Воронежской области России, аэропорт в Нижнем Новгороде Нижегородской области закрыт, сообщили российские власти.

Источник: губернатор Тамбовской области Максим Егоров, губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram, российское пропагандистское издание ТАСС

Прямая речь Егорова: "Сегодня в 5.20 утра в г. Рассказово предположительно в результате прилета беспилотника на предприятии АО "Биохим" раздался взрыв с последующим возгоранием".

Реклама:

Детали: Губернатор уверяет, что пострадавших нет, пожар за час потушили и что все необходимые службы города дежурят на месте.

Об атаке беспилотников заявил и руководитель Воронежской области РФ.

Прямая речь Гусева: "Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в одном из районов области был обнаружен и подавлен беспилотный летательный аппарат. Он упал на здание цеха промышленного предприятия".

РЕКЛАМА:

Детали: Губернатор также уверяет, что обошлось без пострадавших, но возникло "небольшое возгорание на одном этаже здания". По состоянию на 7 утра на месте работают пожарные расчеты.

Гусев добавил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.

ТАСС со ссылкой на Росавиацию сообщает, что временные закрыли аэропорт Нижнего Новгорода предположительно из-за угрозы налета украинских беспилотников.

Немного ранее российские Telegram-каналы сообщили, что в аэропорту введен план "Ковер" – это значит, что он закрыт, а самолеты перенаправляют на другие аэродромы.

Дополнено: В Минобороны РФ позже заявили, что якобы сбили 18 украинских дронов над территорией России.

Сообщается, что 11 БпЛА якобы сбили над Брянской областью, 3 – над Белгородской, 2 – над Курской и по одному над Тульской и Орловской областями.

Для справки: АО "Биохим", согласно сайту предприятия, производит разные виды спирта, масло сивушное, жидкую двуокись углерода и органическое удобрение "Барда мелассная".

Доповнено: У Міноборони РФ пізніше заявили, що нібито збили 18 українських дронів над територією Росії.

Повідомляють, що 11 БпЛА нібито збили над Брянською областю, 3 – над Бєлгородською, 2 – над Курською і по одному над Тульською та Орловською областями.

Предыстория:

Росcиябеспилотникипожар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Футбол"Динамо" – "Шахтер": ОНЛАЙН

Апелляционный суд в Киеве отменил архитектурный план Львова в пользу застройщика – мэр

Ермак заявил, что для начала переговоров РФ должна отойти на позиции до 24 февраля

Премьер Грузии заявил, что правительство утвердят, несмотря на протесты оппозиции

обновлено, видеоВозле Тель-Авива грузовик въехал в толпу, десятки раненых

Тысяча каждому: в Минэкономики рассказали, как будут начислять деньги

Все новости...
Энн Эпплбаум, на вручении Премии мира в Германии, призвала вооружить Украину
ISW: россияне систематически казнят военнопленных и применяют химоружие
В КНДР назвали "беспочвенными слухами" обвинения об отправке войск на помощь РФ
На Полтавщине в пункте сбора нашли мертвым военнообязанного: в ОТЦК говорят – суицид
Последние новости
17:51
Часы астронавта миссии "Аполлон-14" были проданы на аукционе за рекордную сумму
17:50
Футбол"Динамо" – "Шахтер": ОНЛАЙН
17:44
Выборы в Грузии: топ-парламентарии из Европы и Канады призвали ЕС не признавать их результат
17:35
видеоВо Львове нетрезвый водитель требовал у патрульных вернуть права, угрожая гранатой
17:34
Футбол"Верес" спасся от поражения в матче с "Ворсклой" в 11 туре УПЛ
17:00
За неделю Нацбанк только продавал валюту
16:47
Генштаб: ВСУ сдерживают атаки возле Селидово, россияне пытаются прорвать оборону
16:35
Полярники показали, как стая пингвинов заинтересованно рассматривает ученого
16:27
Президент Грузии готовит обращение по результатам парламентских выборов
16:17
обновленоРоссияне атаковали Херсон: за 27 октября погибли три человека
Все новости...
Реклама:
Реклама: