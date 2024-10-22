Дроны атаковали также предприятия в Тамбовской и Воронежской областях РФ  

Беспилотники атаковали российское предприятие "Биохим" в Тамбовской области РФ и промышленное предприятие в Воронежской области России, аэропорт в Нижнем Новгороде Нижегородской области закрыт, сообщили российские власти.

Источник: губернатор Тамбовской области Максим Егоров, губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram, российское пропагандистское издание ТАСС

Прямая речь Егорова: "Сегодня в 5.20 утра в г. Рассказово предположительно в результате прилета беспилотника на предприятии АО "Биохим" раздался взрыв с последующим возгоранием".

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Детали: Губернатор уверяет, что пострадавших нет, пожар за час потушили и что все необходимые службы города дежурят на месте.

Об атаке беспилотников заявил и руководитель Воронежской области РФ.

Прямая речь Гусева: "Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в одном из районов области был обнаружен и подавлен беспилотный летательный аппарат. Он упал на здание цеха промышленного предприятия".

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Детали: Губернатор также уверяет, что обошлось без пострадавших, но возникло "небольшое возгорание на одном этаже здания". По состоянию на 7 утра на месте работают пожарные расчеты.



Гусев добавил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.

ТАСС со ссылкой на Росавиацию сообщает, что временные закрыли аэропорт Нижнего Новгорода предположительно из-за угрозы налета украинских беспилотников.

Немного ранее российские Telegram-каналы сообщили, что в аэропорту введен план "Ковер" – это значит, что он закрыт, а самолеты перенаправляют на другие аэродромы.

Дополнено: В Минобороны РФ позже заявили, что якобы сбили 18 украинских дронов над территорией России.

Сообщается, что 11 БпЛА якобы сбили над Брянской областью, 3 – над Белгородской, 2 – над Курской и по одному над Тульской и Орловской областями.

Для справки: АО "Биохим", согласно сайту предприятия, производит разные виды спирта, масло сивушное, жидкую двуокись углерода и органическое удобрение "Барда мелассная".

Доповнено: У Міноборони РФ пізніше заявили, що нібито збили 18 українських дронів над територією Росії.

Повідомляють, що 11 БпЛА нібито збили над Брянською областю, 3 – над Бєлгородською, 2 – над Курською і по одному над Тульською та Орловською областями.

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