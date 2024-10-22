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Сили оборони збили 42 дрони з 60 запущених Росією  

Ірина БалачукВівторок, 22 жовтня 2024, 09:07
Сили оборони збили 42 дрони з 60 запущених Росією  
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Уночі 22 жовтня Росія атакувала Україну 60 ударними БпЛА типу "Shahed" та дронами невстановленого типу, 42 безпілотники вдалося знищити, 10 були локаційно втрачені, 1 полетів у Білорусь, а 3 завернули назад до РФ.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно ПС: "Підтверджено збиття 42 ворожих БпЛА в Сумській, Дніпропетровській, Черкаській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Херсонській та Харківській областях. 10 російських безпілотників локаційно втрачено. Один БпЛА полетів у Білорусь, ще три – назад у Росію. Один ворожий БпЛА – в повітряному просторі України. Бойова робота триває".

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Деталі: Повідомляється, що більшість ударних БпЛА збили на Сумщині. Однак, там є загиблі і постраждалі внаслідок російського удару.

Загалом загарбники запустили 60 дронів з російських міст Курськ, Єйськ та Приморсько-Ахтарськ.

"Повітряний напад відбиває авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України", – підсумували у Повітряних силах.

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Що було раніше: Троє людей, серед яких дитина, загинули у Сумах внаслідок російської дронової атаки уночі 22 жовтня.

Повітряні сили ЗСУбезпілотники
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