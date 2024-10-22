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Силы обороны сбили 42 дрона из 60 запущенных Россией

Ирина БалачукВторник, 22 октября 2024, 09:07
Силы обороны сбили 42 дрона из 60 запущенных Россией
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Ночью 22 октября Россия атаковала Украину 60 ударными БпЛА типа "Shahed" и дронами неустановленного типа, 42 беспилотника удалось уничтожить, 10 были локационно потеряны, 1 улетел в Беларусь, а 3 завернули обратно в РФ.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "Подтверждено сбитие 42 вражеских БПЛА в Сумской, Днепропетровской, Черкасской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Херсонской и Харьковской областях. 10 российских беспилотников локационно потеряны. Один БпЛА улетел в Беларусь, еще три – обратно в Россию. Один вражеский БПЛА – в воздушном пространстве Украины. Боевая работа продолжается".

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Детали: Сообщается, что большинство ударных БпЛА сбили на Сумщине. Однако, там есть погибшие и пострадавшие в результате российского удара.

В общем захватчики запустили 60 дронов из российских городов Курск, Ейск и Приморско-Ахтарск.

"Воздушное нападение отражает авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины", – подытожили в Воздушных силах.

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Что было ранее: Три человека, среди которых ребенок, погибли в Сумах в результате российской дроновой атаки ночью 22 октября.

Воздушные силы ВСУбеспилотники
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