Силы обороны сбили 42 дрона из 60 запущенных Россией

Ночью 22 октября Россия атаковала Украину 60 ударными БпЛА типа "Shahed" и дронами неустановленного типа, 42 беспилотника удалось уничтожить, 10 были локационно потеряны, 1 улетел в Беларусь, а 3 завернули обратно в РФ.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "Подтверждено сбитие 42 вражеских БПЛА в Сумской, Днепропетровской, Черкасской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Херсонской и Харьковской областях. 10 российских беспилотников локационно потеряны. Один БпЛА улетел в Беларусь, еще три – обратно в Россию. Один вражеский БПЛА – в воздушном пространстве Украины. Боевая работа продолжается".

Реклама:

Детали: Сообщается, что большинство ударных БпЛА сбили на Сумщине. Однако, там есть погибшие и пострадавшие в результате российского удара.

В общем захватчики запустили 60 дронов из российских городов Курск, Ейск и Приморско-Ахтарск.

"Воздушное нападение отражает авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины", – подытожили в Воздушных силах.

РЕКЛАМА:

Что было ранее: Три человека, среди которых ребенок, погибли в Сумах в результате российской дроновой атаки ночью 22 октября.