Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Кличко отстранил своего заместителя Прокопива от обязанностей после расследования Bihus.Info

Станислав ПогориловВторник, 22 октября 2024, 10:47
Кличко отстранил своего заместителя Прокопива от обязанностей после расследования Bihus.Info
Виталий Кличко, Владимир Прокопив, фото Прокопива в Facebook

Мэр Киева Виталий Кличко отстранил от исполнения обязанностей заместителя председателя КГГА Владимира Прокопива после расследования Bihus.Info о завладении рядом объектов коммунальной недвижимости в Киеве друзьями заместителя мэра. Сам Прокопив заявил, что ему нечего скрывать и написал заявление на увольнение.

Источник: Виталий Кличко в Telegram, Владимир Прокопив в Facebook

Прямая речь Кличко: "Я обращаюсь к правоохранительным и антикоррупционным органам проверить факты, изложенные журналистами-расследователями Bihus Info в отношении заместителя председателя КГГА Владимира Прокопива".

Реклама:

По словам городского головы, на время проверки и для ее объективности он отстранил Прокопива от исполнения обязанностей заместителя председателя КГГА по самоуправленческим полномочиям.

Сам Прокопив заявил, что открыт к проверке, поскольку для него важны "репутация и честное имя семьи".

Прямая речь Прокопива: "За все годы своей публичной деятельности, работы в органах местного самоуправления, на государственной службе я всегда был открытым к журналистам.

РЕКЛАМА:

Что, собственно, они и подтвердили в своем материале. Мне нечего скрывать, поэтому и сам, когда начали звонить родственникам и моим друзьям, пригласил их на честный разговор. Почти два часа я отвечал на все вопросы, которые интересовали журналистов".

Больше деталей: Заместитель председателя КГГА также завил, что за должность заместителя председателя КГГА никогда не держался, "поэтому написал заявление на увольнение на имя Киевского городского головы".

Что предшествовало:

  • Перед этим расследователи Bihus.Info выяснили, что двое друзей заместителя председателя КГГА Владимира Прокопива - Александр Поштарюк и Андрей Стеценко - через частные компании получили в собственность по меньшей мере шесть объектов недвижимости, которые ранее принадлежали городу.
  • Ранее журналисты-расследователи выяснили, что семья Владимира Прокопива скупила множество объектов недвижимости по всему Киеву.

Справка: Владимир Прокопив – депутат Киевсовета с 2014 года, глава фракции "Европейская солидарность". Полтора года возглавлял земельную комиссию (2014-2015), также был секретарем городского совета (2015-2019), а позже стал одним из заместителей Виталия Кличко (с 2021). За 10 лет Прокопива на топ-должностях активы чиновника и близких ему людей по количеству и по качеству сделали космический рывок.

КиевВиталий Кличконедвижимостькоррупция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Футбол"Динамо" – "Шахтер": ОНЛАЙН

Апелляционный суд в Киеве отменил архитектурный план Львова в пользу застройщика – мэр

Ермак заявил, что для начала переговоров РФ должна отойти на позиции до 24 февраля

Премьер Грузии заявил, что правительство утвердят, несмотря на протесты оппозиции

обновлено, видеоВозле Тель-Авива грузовик въехал в толпу, десятки раненых

Тысяча каждому: в Минэкономики рассказали, как будут начислять деньги

Все новости...
Киев
Друзья зама Кличко завладели рядом объектов коммунальной недвижимости в Киеве – Bihus.Info
В Киеве грузовик протаранил маршрутку: погибла 72-летняя пассажирка
Киев ночью атаковали до десяти дронов, их всех обезвредили, пострадал мужчина
Последние новости
17:51
Часы астронавта миссии "Аполлон-14" были проданы на аукционе за рекордную сумму
17:50
Футбол"Динамо" – "Шахтер": ОНЛАЙН
17:44
Выборы в Грузии: топ-парламентарии из Европы и Канады призвали ЕС не признавать их результат
17:35
видеоВо Львове нетрезвый водитель требовал у патрульных вернуть права, угрожая гранатой
17:34
Футбол"Верес" спасся от поражения в матче с "Ворсклой" в 11 туре УПЛ
17:00
За неделю Нацбанк только продавал валюту
16:47
Генштаб: ВСУ сдерживают атаки возле Селидово, россияне пытаются прорвать оборону
16:35
Полярники показали, как стая пингвинов заинтересованно рассматривает ученого
16:27
Президент Грузии готовит обращение по результатам парламентских выборов
16:17
обновленоРоссияне атаковали Херсон: за 27 октября погибли три человека
Все новости...
Реклама:
Реклама: