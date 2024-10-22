Кличко отстранил своего заместителя Прокопива от обязанностей после расследования Bihus.Info

Мэр Киева Виталий Кличко отстранил от исполнения обязанностей заместителя председателя КГГА Владимира Прокопива после расследования Bihus.Info о завладении рядом объектов коммунальной недвижимости в Киеве друзьями заместителя мэра. Сам Прокопив заявил, что ему нечего скрывать и написал заявление на увольнение.

Источник: Виталий Кличко в Telegram, Владимир Прокопив в Facebook

Прямая речь Кличко: "Я обращаюсь к правоохранительным и антикоррупционным органам проверить факты, изложенные журналистами-расследователями Bihus Info в отношении заместителя председателя КГГА Владимира Прокопива".

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По словам городского головы, на время проверки и для ее объективности он отстранил Прокопива от исполнения обязанностей заместителя председателя КГГА по самоуправленческим полномочиям.

Сам Прокопив заявил, что открыт к проверке, поскольку для него важны "репутация и честное имя семьи".

Прямая речь Прокопива: "За все годы своей публичной деятельности, работы в органах местного самоуправления, на государственной службе я всегда был открытым к журналистам.

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Что, собственно, они и подтвердили в своем материале. Мне нечего скрывать, поэтому и сам, когда начали звонить родственникам и моим друзьям, пригласил их на честный разговор. Почти два часа я отвечал на все вопросы, которые интересовали журналистов".

Больше деталей: Заместитель председателя КГГА также завил, что за должность заместителя председателя КГГА никогда не держался, "поэтому написал заявление на увольнение на имя Киевского городского головы".

Что предшествовало:

Перед этим расследователи Bihus.Info выяснили, что двое друзей заместителя председателя КГГА Владимира Прокопива - Александр Поштарюк и Андрей Стеценко - через частные компании получили в собственность по меньшей мере шесть объектов недвижимости, которые ранее принадлежали городу.

Ранее журналисты-расследователи выяснили, что семья Владимира Прокопива скупила множество объектов недвижимости по всему Киеву.

Справка: Владимир Прокопив – депутат Киевсовета с 2014 года, глава фракции "Европейская солидарность". Полтора года возглавлял земельную комиссию (2014-2015), также был секретарем городского совета (2015-2019), а позже стал одним из заместителей Виталия Кличко (с 2021). За 10 лет Прокопива на топ-должностях активы чиновника и близких ему людей по количеству и по качеству сделали космический рывок.