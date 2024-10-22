У 24 ОМБр спростували своє повідомлення про вклинення росіян в лінію оборони біля Часового Яру

Пресслужба 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила спростувала інформацію про те, що окупанти змогли вклинитися в українську лінію оборони в районі міста Часів Яр Донецької області.

Джерело: речник 24 ОМБр ім. Короля Данила Андрій Полухін у коментарі для "Вільного радіо"

Деталі: За словами Полухіна, ворогу не вдається просунутися далі мікрорайону Канал, оскільки його спроби закріпитися блокують українські дрони.

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Пряма мова: "Ситуація там така: туди, як ми й раніше казали, входять російські малі піхотні групи. Заходять і не виходять, бо стають заблокованими через контроль наших дронів. Окупанти там знаходяться тимчасово, наші хлопці їх одразу звідти вибивають. Тобто, закріпленням чи вклиненням це не можна назвати, якимось рухом по лінії оборони".

Передісторія: