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В 24 ОМБр опровергли свое сообщение о вклинивании россиян в линию обороны возле Часового Яра

Анастасия ПроцВторник, 22 октября 2024, 17:04
В 24 ОМБр опровергли свое сообщение о вклинивании россиян в линию обороны возле Часового Яра
архивное фото "Свободного радио"

Пресс-служба 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила опровергла информацию о том, что оккупанты смогли вклиниться в украинскую линию обороны в районе города Часов Яр Донецкой области.

Источник: представитель 24 ОМБр им. Короля Даниила Андрей Полухин в комментарии для "Свободного радио"

Детали: По словам Полухина, врагу не удается продвинуться дальше микрорайона Канал, поскольку его попытки закрепиться блокируют украинские дроны.

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Прямая речь: "Ситуация там такая: туда, как мы и раньше говорили, входят российские малые пехотные группы. Заходят и не выходят, потому что становятся заблокированными из-за контроля наших дронов. Оккупанты там находятся временно, наши ребята их сразу оттуда выбивают. То есть, закреплением или вклинением это нельзя назвать, каким-то движением по линии обороны".

Предыстория:

Донецкая областьвойна
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