Путін зустрівся із Сі Цзіньпіном: обговорили ситуацію в Україні

Глава кремля Володимир Путін на саміті БРІКС у Росії обговорив з лідером Китаю Сі Цзіньпіном ситуацію в Україні та "подальші контакти для продовження діалогу".

Джерело: російські пропагандистські агентства "ТАСС" та "РБК", російська служба "Радіо Свобода"

Деталі: За даними ЗМІ, зустріч тривала близько години

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За словами прессекретаря російського президента Дмитра Пєскова, Путін та Сі довго обговорювали ситуацію в Україні, двосторонні відносини, загалом міжнародну ситуацію, порядок денний БРІКС, а також "намітили основні параметри подальших контактів для продовження діалогу".

Лідер Кремля під час переговорів із Сі сказав, що Москва має намір і далі нарощувати координацію з Пекіном на "всіх міжнародних майданчиках".