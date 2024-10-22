Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Путін зустрівся із Сі Цзіньпіном: обговорили ситуацію в Україні

Тетяна ОлійникВівторок, 22 жовтня 2024, 21:15
Путін зустрівся із Сі Цзіньпіном: обговорили ситуацію в Україні
Фото - тасс

Глава кремля Володимир Путін на саміті БРІКС у Росії обговорив з лідером Китаю Сі Цзіньпіном ситуацію в Україні та "подальші контакти для продовження діалогу".

Джерело: російські пропагандистські агентства "ТАСС" та "РБК", російська служба "Радіо Свобода"

Деталі: За даними ЗМІ, зустріч тривала близько години

Реклама:

За словами прессекретаря російського президента Дмитра Пєскова, Путін та Сі довго обговорювали ситуацію в Україні, двосторонні відносини, загалом міжнародну ситуацію, порядок денний БРІКС, а також "намітили основні параметри подальших контактів для продовження діалогу".

Лідер Кремля під час переговорів із Сі сказав, що Москва має намір і далі нарощувати координацію з Пекіном на "всіх міжнародних майданчиках".

ПутінСі ЦзіньпінКитай
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Апеляційний суд у Києві скасував архітектурний план Львова на користь забудовника – мер

Єрмак заявив, що для початку переговорів РФ має відійти на позиції до 24 лютого

Прем'єр Грузії заявив, що уряд затвердять попри протести опозиції

оновлено, відеоБіля Тель-Авіва вантажівка в'їхала в натовп, десятки поранених

Тисяча кожному: у Мінекономіки розповіли, як нараховуватимуть гроші

Попередні результати ЦВК Грузії вказують на перемогу партії влади

Усі новини...
Путін
Президент ОАЕ сказав Путіну, що готовий докласти "зусилля з пошуку миру в Україні"
Трамп заявив, що погрожував Путіну ударом по Москві в разі вторгнення в Україну
Президент Сербії вперше за 2,5 роки зідзвонився з Путіним
Останні новини
17:35
відеоУ Львові нетверезий водій вимагав у патрульних повернути права, погрожуючи гранатою
17:34
футболУПЛ: Рівненський "Верес" врятувався від поразки в матчі з полтавською "Ворсклою"
17:00
За тиждень Нацбанк лише продавав валюту
16:47
Генштаб: ЗСУ стримують атаки біля Селидового, росіяни намагаються прорвати оборону
16:35
ВІДЕОПолярники показали, як зграя пінгвінів зацікавлено розглядає вченого
16:27
Президентка Грузії готує зверненням щодо результатів парламентських виборів
16:17
оновленоРосіяни атакували Херсон: за 27 жовтня загинули три людини
16:04
футбол"Динамо" – "Шахтар": Прев'ю головного матчу першого кола УПЛ
15:52
Ціни на нафту можуть впасти через стриманість Ізраїлю в ударах по Ірану
15:45
Путін заявив про "різні варіанти відповідей" на можливий дозвіл бити углиб РФ
Усі новини...
Реклама:
Реклама: