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Путин встретился с Си Цзиньпином: обсудили ситуацию в Украине

Татьяна ОлейникВторник, 22 октября 2024, 21:15
Путин встретился с Си Цзиньпином: обсудили ситуацию в Украине
Фото - тасс

Глава кремля Владимир Путин на саммите БРИКС в России обсудил с лидером Китая Си Цзиньпином ситуацию в Украине и "дальнейшие контакты для продолжения диалога".

Источник: российские пропагандистские агентства "ТАСС" и "РБК", российская служба "Радио Свобода"

Детали: По данным СМИ, встреча длилась около часа

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По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Путин и Си долго обсуждали ситуацию в Украине, двусторонние отношения, в целом международную ситуацию, повестку дня БРИКС, а также "наметили основные параметры дальнейших контактов для продолжения диалога".

Лидер Кремля во время переговоров с Си сказал, что Москва намерена и дальше наращивать координацию с Пекином на "всех международных площадках".

ПутинСи ЦзиньпинКитай
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