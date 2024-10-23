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В Беларуси назначили дату следующих выборов президента

Алена МазуренкоСреда, 23 октября 2024, 11:44
В Беларуси назначили дату следующих выборов президента
Фото prometej.info

Центральная избирательная комиссия Беларуси назначила следующие выборы президента страны на 26 января 2025 года.

Источник: государственное белорусское издание БелТа

Детали: Выборы назначили на 26 января 2025 года. Такое решение приняли на заседании Палаты представителей.

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Председатель белорусской ЦИК Игорь Карпенко заявил, что центральная избирательная комиссия "готова к началу избирательной кампании".

Демократические силы Беларуси ранее неоднократно заявляли, что будут добиваться непризнания этих выборов международным сообществом.

Предыдущие выборы в Беларуси 9 августа 2020 года отметились самыми массовыми протестами за всю историю страны. Часть задержанных до сих пор удерживают в белорусских тюрьмах.

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Во многих странах мира не признали результаты выборов, где самопровозглашенный президент Александр Лукашенко, по версии ЦИК, получил поддержку 80% избирателей.

В частности, выборы не признали в ЕС. Украина также не считала легитимной "инаугурацию " самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Напомним:

  • 70-летний Александр Лукашенко правит страной 30 лет. Ни одни президентские выборы (2001, 2006, 2010, 2015, 2020), кроме первых (1994), не были признаны свободными и справедливыми на международном уровне.
  • До предыдущих выборов в Беларуси прошла волна митингов и протестов в поддержку оппозиционных кандидатов.
  • Лукашенко заявил, что с протестующими "нянчиться, как в детском саду" не будет.

БеларусьвиборыЛукашенко
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