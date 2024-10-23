Окупанти дроном атакували авто на Запоріжжі: загинули два чоловіки
Середа, 23 жовтня 2024, 14:51
Армія РФ з дрона вдарила по цивільній автівці у Василівському районі Запорізької області: внаслідок чого загинули два чоловіки 40 та 73 років.
Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров
Деталі: Окупанти влучили по автомобілю, який рухався між селищами Степногірськ та Приморське. Загинули 40-річний та 70-річний чоловіки.
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Нагадаємо:
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Зранку, 21 жовтня, росіяни здійснили ракетний удар по центру міста Запоріжжя. Пошкоджена велика кількість цивільної інфраструктури, зокрема дитячий садок.
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Згодом голова Запорізької ОВА Іван Фeдоров повідомив, що кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару балістикою по центру Запоріжжя зросла до 3, ще 20 людей постраждали.РЕКЛАМА: