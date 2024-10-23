Окупанти дроном атакували авто на Запоріжжі: загинули два чоловіки

Армія РФ з дрона вдарила по цивільній автівці у Василівському районі Запорізької області: внаслідок чого загинули два чоловіки 40 та 73 років.

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров

Деталі: Окупанти влучили по автомобілю, який рухався між селищами Степногірськ та Приморське. Загинули 40-річний та 70-річний чоловіки.

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