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Окупанти дроном атакували авто на Запоріжжі: загинули два чоловіки

Анастасія ПроцСереда, 23 жовтня 2024, 14:51
Окупанти дроном атакували авто на Запоріжжі: загинули два чоловіки
Ілюстративне фото: Getty Images

Армія РФ з дрона вдарила по цивільній автівці у Василівському районі Запорізької області: внаслідок чого загинули два чоловіки 40 та 73 років. 

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров

Деталі: Окупанти влучили по автомобілю, який рухався між селищами Степногірськ та Приморське. Загинули 40-річний та 70-річний чоловіки.

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