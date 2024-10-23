Оккупанты дроном атаковали авто в Запорожье: погибли два человека

Армия РФ с дрона ударила по гражданской машине в Васильевском районе Запорожской области: в результате чего погибли два мужчины 40 и 73 лет.

Источник: председатель Запорожской ОВА Иван Федоров

Детали: Оккупанты попали по автомобилю, который двигался между поселками Степногорск и Приморское. Погибли 40-летний и 70-летний мужчины.

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Напомним: