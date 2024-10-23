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ООН вимагає від Росії підтвердити смерть української журналістки Рощиної у російському полоні

Іван Д'яконовСереда, 23 жовтня 2024, 15:59
ООН вимагає від Росії підтвердити смерть української журналістки Рощиної у російському полоні
Вікторія Рощина. Фото: УП

Управління Верховного комісара ООН з прав людини закликало російську владу надати підтвердження повідомлень про смерть української журналістки Вікторії Рощиної, яка зникла 3 серпня 2023 року на тимчасово окупованій території України, під час висвітлення життя людей в умовах російській окупації.

Джерело: заява ООН

Деталі: Рощина була свавільно затримана російськими військами в окупованому Росією Мелітополі Запорізької області без суду і слідства та без пред'явлення звинувачень, після чого її депортували в Росію. 

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Рощина – лауреатка премії "За мужність у журналістиці" Міжнародного жіночого медіафонду за 2022 рік, відома своїми незалежними журналістськими матеріалами про війну Росії проти України.

За даними правозахисників, востаннє Рощину бачили 8 вересня 2024 року в слідчому ізоляторі №2 Таганрога Ростовської області РФ. Однак відтоді її місцеперебування залишається невідомим. 

10 жовтня 2024 року батько Вікторії отримав лист із Міністерства оборони Росії, у якому без жодних документальних підтверджень зазначалося, що вона померла в полоні 19 вересня 2024 року. Жодних деталей щодо обставин чи причин її смерті не було надано.

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Дослівно: "У разі підтвердження її смерті ми закликаємо негайно повернути її тіло на батьківщину, для проведення незалежного розслідування причин і обставин її смерті, включно з незалежним розтином. Якщо смерть підтвердиться, російська влада нестиме відповідальність за довільне позбавлення життя в умовах державного ув'язнення".

Довідково: СІЗО №2 в Таганрозі відомий катуваннями ув'язнених. Ті кому вдалося звільнилися звідти, розповідають про страшні тортури електрошоком, жорстокі побиття, зґвалтування, сексуальне насильство і відмову в наданні необхідної медичної допомоги.

"Таганрог відомий як одне з найбільш жорстоких місць утримання для українців на території РФ. Його називають пеклом на землі. Там усі, з кого хочуть зробити злочинців, зізнаються у злочинах – оговорюють себе. Потім їх переводять у Ростов та судять", – розповідає виконавча директорка громадської організації "Медійна ініціатива за права людини" Тетяна Катриченко.

Читайте також: In Memoriam: журналістка Вікторія Рощина, в якій було все, крім байдужості

Читайте тексти Вікторії Рощиної на УП

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