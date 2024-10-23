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ООН требует от России подтвердить смерть украинской журналистки Рощиной в российском плену

Иван ДьяконовСреда, 23 октября 2024, 15:59
ООН требует от России подтвердить смерть украинской журналистки Рощиной в российском плену
Виктория Рощина. Фото: УП

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека призвало российские власти предоставить подтверждение сообщений о смерти украинской журналистки Виктории Рощиной, которая исчезла 3 августа 2023 года на временно оккупированной территории Украины, во время освещения жизни людей в условиях российской оккупации.

Источник: заявление ООН

Детали: Рощина была произвольно задержана российскими войсками в оккупированном Россией Мелитополе Запорожской области без суда и следствия и без предъявления обвинений, после чего ее депортировали в Россию. 

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Рощина – лауреат премии "За мужество в журналистике" Международного женского медиафонда за 2022 год, известна своими независимыми журналистскими материалами о войне России против Украины.

По данным правозащитников, последний раз Рощину видели 8 сентября 2024 года в следственном изоляторе №2 Таганрога Ростовской области РФ. Однако с тех пор ее местонахождение остается неизвестным. 

10 октября 2024 года отец Виктории получил письмо из Министерства обороны России, в котором без всяких документальных подтверждений отмечалось, что она умерла в плену 19 сентября 2024 года. Никаких деталей относительно обстоятельств или причин ее смерти не было предоставлено.

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Дословно: "В случае подтверждения ее смерти мы призываем немедленно вернуть ее тело на родину, для проведения независимого расследования причин и обстоятельств ее смерти, включая независимое вскрытие. Если смерть подтвердится, российские власти будут нести ответственность за произвольное лишение жизни в условиях государственного заключения".

Справочно: СИЗО №2 в Таганроге известен пытками заключенных. Те кому удалось освободились оттуда, рассказывают о страшных пытках электрошоком, жестоких избиениях, изнасилованиях, сексуальном насилии и отказе в оказании необходимой медицинской помощи.

"Таганрог известен как одно из самых жестоких мест содержания для украинцев на территории РФ. Его называют адом на земле. Там все, из кого хотят сделать преступников, признаются в преступлениях – оговаривают себя. Затем их переводят в Ростов и судят", – рассказывает исполнительный директор общественной организации "Медийная инициатива за права человека" Татьяна Катриченко.

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