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З Мирнограда евакуювали всіх дітей, у Покровську їх залишилося ще 59 – ОВА

Анастасія ПроцСереда, 23 жовтня 2024, 16:21
З Мирнограда евакуювали всіх дітей, у Покровську їх залишилося ще 59 – ОВА
Евакуація з Донецької області. вересень 2024 рік. Ілюстративне фото: Getty Images

Начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що з Миргорода евакуювали вже всіх дітей, а в Покровську залишається ще 59 дітей.

Джерело: Філашкін в телемарафоні

Пряма мова: "З Мирнограда вже евакуйовано всіх дітей, у Покровську дітей залишилися 59".

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Деталі: За його словами, завдяки підтримці міжнародних партнерів, "ми зуміли покращити ситуацію з водопостачанням на півночі області, де росіяни активно нищать водну інфраструктуру". 

Що передувало: 

Донецька областьевакуаціядіти
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