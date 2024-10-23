З Мирнограда евакуювали всіх дітей, у Покровську їх залишилося ще 59 – ОВА
Середа, 23 жовтня 2024, 16:21
Начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що з Миргорода евакуювали вже всіх дітей, а в Покровську залишається ще 59 дітей.
Джерело: Філашкін в телемарафоні
Пряма мова: "З Мирнограда вже евакуйовано всіх дітей, у Покровську дітей залишилися 59".
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Деталі: За його словами, завдяки підтримці міжнародних партнерів, "ми зуміли покращити ситуацію з водопостачанням на півночі області, де росіяни активно нищать водну інфраструктуру".
Що передувало:
- Раніше Філашкін повідомляв, що з 20 серпня у Покровську Донецької області почнеться обов’язкова евакуація у примусовий спосіб дітей та родин із дітьми.
- 26 серпня через погіршенням безпекової ситуації в Донецькій області розширили зону примусової евакуації дітей із батьками або особами, які їх замінюють.
- 9 вересня в ДСНС повідомили, що за тиждень з прифронтових населених пунктів Покровського району Донецької області рятувальники евакуювали 92 людини, зокрема 10 дітей та 1 маломобільну людину.