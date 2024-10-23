Из Мирнограда эвакуировали всех детей, в Покровске их осталось еще 59 – ОВА
Среда, 23 октября 2024, 16:21
Начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил, что из Миргорода эвакуировали уже всех детей, а в Покровске остается еще 59 детей.
Источник: Филашкин в телемарафоне
Прямая речь: "Из Мирнограда уже эвакуированы все дети, в Покровске детей остались 59".
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Детали: По его словам, благодаря поддержке международных партнеров, "мы сумели улучшить ситуацию с водоснабжением на севере области, где россияне активно уничтожают водную инфраструктуру".
Что предшествовало:
- Ранее Филашкин сообщал, что с 20 августа в Покровске Донецкой области начнется обязательная эвакуацияпринудительно детей и семей с детьми.
- 26 августа из-за ухудшения ситуации с безопасностью в Донецкой области расширили зону принудительной эвакуации детей с родителями или лицами, которые их заменяют.
- 9 сентября в ГСЧС сообщили, что за неделю из прифронтовых населенных пунктов Покровского района Донецкой области спасатели эвакуировали 92 человека, в том числе 10 детей и 1 маломобильного человека.