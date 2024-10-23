Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Из Мирнограда эвакуировали всех детей, в Покровске их осталось еще 59 – ОВА

Анастасия ПроцСреда, 23 октября 2024, 16:21
Из Мирнограда эвакуировали всех детей, в Покровске их осталось еще 59 – ОВА
Эвакуация из Донецкой области. сентябрь 2024 год. Иллюстративное фото: Getty Images

Начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил, что из Миргорода эвакуировали уже всех детей, а в Покровске остается еще 59 детей.

Источник: Филашкин в телемарафоне

Прямая речь: "Из Мирнограда уже эвакуированы все дети, в Покровске детей остались 59".

Реклама:

Детали: По его словам, благодаря поддержке международных партнеров, "мы сумели улучшить ситуацию с водоснабжением на севере области, где россияне активно уничтожают водную инфраструктуру".

Что предшествовало:

Донецкая областьэвакуациядети
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Графики отключения света могут начаться уже со следующей недели – член НС "Центрэнерго"

Результаты противовоздушного боя 1 ноября: сбили 31 беспилотник и управляемую авиационную ракету

ISW: Путина не интересуют переговоры, он хочет уничтожить украинскую государственность

В Минобороны начали бета-тестирование онлайн-отсрочек в "Резерв+"

Зеленский: Украину не заставят отдать территории, независимо от результатов выборов в США

Зеленский: Боевое столкновение с северокорейскими войсками – это вопрос дней, а не месяцев

Все новости...
Донецкая область
Россияне разрушили офис Украинского Красного Креста в Донецкой области
Нацгвардейцы отбили 13 штурмов возле Селидово: положили три роты вояк РФ
Россияне убили 3 мирных жителей в Донецкой области
Последние новости
12:59
В Instagram Зеленского случайно опубликовали ссылку на костюм динозавра: детали казуса
12:31
Словарь Collins назвал слово года 2024: вдохновлялись вирусным альбомом британской певицы
12:26
фотоНа Житомирщине задержали двух мужчин, которые требовали деньги у жены военного
12:20
В воскресенье в Украине похолодает, ночью возможен мокрый снег
12:15
Могут мобилизовать людей с инвалидностью и зависит ли это от группы: объяснение
12:12
Графики отключения света могут начаться уже со следующей недели – член НС "Центрэнерго"
12:06
биатлонДобраться до вала – из самого подвала! Украинцы "топят" за новые правила, старые лидеры – против новинок
11:54
Сикорский ответил Зеленскому по поводу МиГов: Мы сделали больше, чем любая другая страна
11:50
Минэкономики запускает в "Дії" продление валютных расчетов
11:40
Минус 15 батальонов противника: в ДШВ ВСУ рассказали о потерях армии РФ на Курщине
Все новости...
Реклама:
Реклама: