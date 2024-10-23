Из Мирнограда эвакуировали всех детей, в Покровске их осталось еще 59 – ОВА

Эвакуация из Донецкой области. сентябрь 2024 год. Иллюстративное фото: Getty Images

Начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил, что из Миргорода эвакуировали уже всех детей, а в Покровске остается еще 59 детей.

Источник: Филашкин в телемарафоне

Прямая речь: "Из Мирнограда уже эвакуированы все дети, в Покровске детей остались 59".

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Детали: По его словам, благодаря поддержке международных партнеров, "мы сумели улучшить ситуацию с водоснабжением на севере области, где россияне активно уничтожают водную инфраструктуру".

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