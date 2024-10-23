На тлі приїзду військових КНДР Росія вирішила пригрозити Південній Кореї
Середа, 23 жовтня 2024, 17:31
Міністерство закордонних справ Росії пригрозило Південній Кореї "наслідками для безпеки", якщо та допомагатиме Україні у війні проти РФ.
Джерело: "Интерфакс" із посиланням на заяву офіційного представника МЗС Марії Захарової на брифінгу в середу
Пряма мова: "Ми вважаємо, що південнокорейській владі не слід було б підігравати київському режиму".
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Деталі: Захарова попередила країну "про наслідки для безпеки Південної Кореї, до яких може призвести вступ Республіки Корея до українського конфлікту, якщо такі рішення будуть ухвалені".
Пряма мова: "РФ дійсно буде жорстко реагувати на будь-які кроки, які можуть становити загрозу безпеці країни, її громадян, де б її громадяни не перебували. Ці заходи можуть бути досить відчутними".
Що передувало:
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- Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Південна Корея направить експертів до Північноатлантичного Альянсу, щоб ті розповіли деталі про участь північнокорейських військових у російській війні проти України.
- Розвідка Південної Кореї повідомила, що Північна Корея відправила до Росії 3000 військових для підтримки окупантів у війні проти України.
- Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців зараз проходять підготовку на сході Росії. Вони будуть готові до участі в бойових діях проти України вже з 1 листопада.