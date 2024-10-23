На тлі приїзду військових КНДР Росія вирішила пригрозити Південній Кореї

Міністерство закордонних справ Росії пригрозило Південній Кореї "наслідками для безпеки", якщо та допомагатиме Україні у війні проти РФ.

Джерело: "Интерфакс" із посиланням на заяву офіційного представника МЗС Марії Захарової на брифінгу в середу

Пряма мова: "Ми вважаємо, що південнокорейській владі не слід було б підігравати київському режиму".

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Деталі: Захарова попередила країну "про наслідки для безпеки Південної Кореї, до яких може призвести вступ Республіки Корея до українського конфлікту, якщо такі рішення будуть ухвалені".

Пряма мова: "РФ дійсно буде жорстко реагувати на будь-які кроки, які можуть становити загрозу безпеці країни, її громадян, де б її громадяни не перебували. Ці заходи можуть бути досить відчутними".

Що передувало:

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