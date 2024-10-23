На фоне приезда военных КНДР Россия решила пригрозить Южной Корее
Министерство иностранных дел России пригрозило Южной Корее "последствиями для безопасности", если та будет помогать Украине в войне против РФ.
Источник: "Интерфакс" со ссылкой на заявление официального представителя МИД Марии Захаровой на брифинге в среду
Прямая речь: "Мы полагаем, что южнокорейским властям не следовало подыгрывать бы киевскому режиму".
Детали: Захарова предупредила страну "о последствиях для безопасности Южной Кореи, к которым может привести вступление Республики Корея в украинский конфликт, если такие решения будут приняты".
Прямая речь: "РФ действительно будет жестко реагировать на любые шаги, которые могут представлять угрозу безопасности страны, ее граждан, где бы ее граждане ни находились. Эти меры могут быть весьма ощутимыми".
Что предшествовало:
- Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Южная Корея направит экспертов в Североатлантический Альянс, чтобы те рассказали детали об участии северокорейских военных в российской войне против Украины.
- Разведка Южной Кореи сообщила, что Северная Корея отправила в Россию 3000 военных для поддержки оккупантов в войне против Украины.
- Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что около 11 тысяч северокорейских пехотинцев сейчас проходят подготовку на востоке России. Они будут готовы к участию в боевых действиях против Украины уже с 1 ноября.