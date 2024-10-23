На фоне приезда военных КНДР Россия решила пригрозить Южной Корее

Министерство иностранных дел России пригрозило Южной Корее "последствиями для безопасности", если та будет помогать Украине в войне против РФ.

Источник: "Интерфакс" со ссылкой на заявление официального представителя МИД Марии Захаровой на брифинге в среду

Прямая речь: "Мы полагаем, что южнокорейским властям не следовало подыгрывать бы киевскому режиму".

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Детали: Захарова предупредила страну "о последствиях для безопасности Южной Кореи, к которым может привести вступление Республики Корея в украинский конфликт, если такие решения будут приняты".

Прямая речь: "РФ действительно будет жестко реагировать на любые шаги, которые могут представлять угрозу безопасности страны, ее граждан, где бы ее граждане ни находились. Эти меры могут быть весьма ощутимыми".

Что предшествовало:

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