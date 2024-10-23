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Понад чверть прокурорів Хмельниччини та Черкащини мають інвалідність – ОГП

Євген КізіловСереда, 23 жовтня 2024, 21:25
Понад чверть прокурорів Хмельниччини та Черкащини мають інвалідність – ОГП
фото: Getty Images

За попередніми даними службового розслідування, високий відсоток прокурорів, які мають статус особи з інвалідністю, виявлено у двох областях: Черкаській та Хмельницькій.

Джерело: Офіс генпрокурора у соцмережах

Деталі: У відомстві повідомили, що службове розслідування щодо можливих зловживань прокурорів під час отримання інвалідності охоплює всі регіони, спецпрокуратури та центральний апарат. Досліджуються як питання, пов’язані з набуттям прокурорами статусу особи з інвалідністю, так і отримання пенсійних виплат за рішенням суду.

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Щодо цих фактів уже розслідується кримінальне провадження за ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358 (підроблення документів), а також ч. 3 ст. 369 КК України (хабар).

Згідно з опрацьованою на цей час інформацією, на Черкащині 60 прокурорів мають статус особи з інвалідністю. Це становить 27,4% від загальної кількості працюючих там прокурорів. 59 з них отримали його до повномасштабного вторгнення. 

У Хмельницькій області такий статус має 61 прокурор або 29,8% від загальної кількості. 50 отримали групи інвалідності до повномасштабного вторгнення. 

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В Офісі генпрокурора працюють 22 прокурори зі статусом особи з інвалідністю. Це становить 2,5% від загальної чисельності прокурорів, які працюють у центральному апараті. 

Дослівно: "По кожному з цих фактів буде проведена ретельна перевірка та надана оцінка як в межах службового розслідування, так і в межах кримінального провадження".

 

Що передувало:

  • Журналісти встановили, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність у голови медико-соціальної експертної комісії та депутатки облради від партії "Слуга народу" Тетяни Крупи.
  • Президент Володимир Зеленський 22 жовтня після засідання РНБО видав указ, згідно з яким до 31 грудня 2024 року в Україні мають бути ліквідовані всі медико-соціальні експертні комісії.

прокуратураХмельниччинаЧеркаська областьздоров'я
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