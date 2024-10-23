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Более четверти прокуроров Хмельницкой и Черкасской областей имеют инвалидность - ОГП

Евгений КизиловСреда, 23 октября 2024, 21:25
Более четверти прокуроров Хмельницкой и Черкасской областей имеют инвалидность - ОГП
фото: Getty Images

По предварительным данным служебного расследования, высокий процент прокуроров, имеющих статус лица с инвалидностью, выявлен в двух областях: Черкасской и Хмельницкой.

Источник: Офис генпрокурора в соцсетях

Детали: В ведомстве сообщили, что служебное расследование относительно возможных злоупотреблений прокуроров при получении инвалидности охватывает все регионы, спецпрокуратуры и центральный аппарат. Исследуются как вопросы, связанные с приобретением прокурорами статуса лица с инвалидностью, так и получение пенсионных выплат по решению суда.

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По этим фактам уже расследуется уголовное производство по ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358 (подделка документов), а также ч. 3 ст. 369 УК Украины (взятка).

Согласно обработанной на данный момент информации, в Черкасской области 60 прокуроров имеют статус лица с инвалидностью. Это составляет 27,4% от общего количества работающих там прокуроров. 59 из них получили его до полномасштабного вторжения.

В Хмельницкой области такой статус имеет 61 прокурор или 29,8% от общего количества. 50 получили группы инвалидности до полномасштабного вторжения.

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В Офисе генпрокурора работают 22 прокурора со статусом лица с инвалидностью. Это составляет 2,5% от общей численности прокуроров, работающих в центральном аппарате.

Дословно: "По каждому из этих фактов будет проведена тщательная проверка и дана оценка как в рамках служебного расследования, так и в рамках уголовного производства".

 

Что предшествовало:

  • Журналисты установили, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Алексеем Олейником оформили инвалидность у председателя медико-социальной экспертной комиссии и депутата облсовета от партии "Слуга народа" Татьяны Крупы.
  • Президент Владимир Зеленский 22 октября после заседания СНБО издал указ, согласно которому до 31 декабря 2024 года в Украине должны быть ликвидированы все медико-социальные экспертные комиссии.

прокуратураХмельнитчинаЧеркасская областьздоровье
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