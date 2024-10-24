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В окупованому Криму відбивали ракетну атаку

Олена ІвашківЧетвер, 24 жовтня 2024, 01:47
В окупованому Криму відбивали ракетну атаку
фото ілюстраційне

У ніч на 24 жовтня у Криму окупаційна влада повідомила про ракетну атаку.

Джерело: так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв у Telegram, "Кримський вітер" в Telegram

Деталі: За попередньою інформацією, ППО окупантів нібито знищило одну ракету над акваторією Севастополя. Цивільні об'єкти в місті не постраждали.

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Пряма мова: "За попередньою інформацією, військові на значній відстані від берега над акваторією знищили 1 ракету". 

Деталі: За інформацією місцевих мешканців, від Балаклави і до центру Севастополя було чутно два вибухи, а в районі аеродрому Бельбек люди чули три вибухи.

Крим
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