В оккупированном Крыму отражали ракетную атаку
Четверг, 24 октября 2024, 01:47
В ночь на 24 октября в Крыму оккупационные власти сообщили о ракетной атаке.
Источник: так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram, "Крымский ветер" в Telegram
Детали: По предварительной информации, ПВО оккупантов якобы уничтожило одну ракету над акваторией Севастополя. Гражданские объекты в городе не пострадали.
Реклама:
Прямая речь: "По предварительной информации, военные на значительном расстоянии от берега над акваторией уничтожили 1 ракету".
Детали: По информации местных жителей, от Балаклавы и до центра Севастополя было слышно два взрыва, а в районе аэродрома Бельбек люди слышали три взрыва.