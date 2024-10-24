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В оккупированном Крыму отражали ракетную атаку

Алена ИвашкивЧетверг, 24 октября 2024, 01:47
В оккупированном Крыму отражали ракетную атаку
фото иллюстративное

В ночь на 24 октября в Крыму оккупационные власти сообщили о ракетной атаке.

Источник: так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram, "Крымский ветер" в Telegram

Детали: По предварительной информации, ПВО оккупантов якобы уничтожило одну ракету над акваторией Севастополя. Гражданские объекты в городе не пострадали.

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Прямая речь: "По предварительной информации, военные на значительном расстоянии от берега над акваторией уничтожили 1 ракету". 

Детали: По информации местных жителей, от Балаклавы и до центра Севастополя было слышно два взрыва, а в районе аэродрома Бельбек люди слышали три взрыва.

Крым
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