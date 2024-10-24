У Києві та області ППО збивала безпілотники
Четвер, 24 жовтня 2024, 02:44
У ніч на 24 жовтня у Києві та області працювала протиповітряна оборона.
Джерело: Київська ОВА у Telegram
Дослівно: У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.
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Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку"
Деталі: Влада також просить дотримувати інформаційної тиші – не фіксувати та не викладати в мережу роботу захисників.
Доповнено: О 2:44 начальник Київської МВА повідомив про роботу ППО у місті.
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Нагадаємо: Російські окупанти запустили ударні безпілотники на територію України з півдня та півночі.