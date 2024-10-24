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У Києві та області ППО збивала безпілотники

Олена ІвашківЧетвер, 24 жовтня 2024, 02:44
У Києві та області ППО збивала безпілотники
Мобільна вогнева група ППО, фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на 24 жовтня у Києві та області працювала протиповітряна оборона.

Джерело: Київська ОВА у Telegram

Дослівно: У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.

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Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку" 

Деталі: Влада також просить дотримувати інформаційної тиші – не фіксувати та не викладати в мережу роботу захисників.

Доповнено: О 2:44 начальник Київської МВА повідомив про роботу ППО у місті.

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Нагадаємо: Російські окупанти запустили ударні безпілотники на територію України з півдня та півночі.

Київська областьППО
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