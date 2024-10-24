Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Киеве и области ПВО сбивала беспилотники

Алена ИвашкивЧетверг, 24 октября 2024, 02:44
В Киеве и области ПВО сбивала беспилотники
Мобильная огневая группа ПВО, фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 24 октября в Киеве и области работала противовоздушная оборона.

Источник: Киевская ОВА в Telegram

Дословно: В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям.

Реклама:

Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности"

Детали: Власти также просят соблюдать информационную тишину - не фиксировать и не выкладывать в сеть работу защитников.

Дополнено: В 2:44 начальник Киевской МВА сообщил о работе ППО в городе.

РЕКЛАМА:

Напомним: Российские оккупанты запустили ударные беспилотники на территорию Украины с юга и севера.

Киевская областьПВО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил генпрокурора Костина

Трамп переоделся коммунальщиком, чтобы раскритиковать слова Байдена

Россияне ночью атаковали 43 дронами и ракетами нацелились на мост в Затоке

Северная Корея запустила баллистическую ракету

В США конгрессмены просят Байдена разрешить Польше сбивать российские ракеты над Украиной

фото, видеоВ Киеве подожгли три отделения "Укрпочты": полиция задержала студента колледжа

Все новости...
Киевская область
В Киевской области ПВО работала по беспилотникам
На Киевщине работает ПВО – ОВА
Воздушная тревога из-за атаки дронов РФ в Киевской области длилась более 14 часов – ОВА
Последние новости
12:01
За время Курской операции украинские десантники уничтожили 3 вертолета и 146 БпЛА РФ
11:59
"Укргаздобыча" запустила новую скважину
11:55
баскетболЕвролига: "Жальгирис" вырвал победу над "Црвеной Звездой", "Панатинаикос" разгромил АСВЕЛ
11:46
видеоБаканов за время своего председательства устроил в СБУ сына – расследование УП
11:44
Кличко объяснил, почему невозможно быстро включить отопление в домах Киева
11:36
Вербовал агентов для ФСБ и шпионил для врага: СБУ задержала агента РФ на Буковине
11:34
Украинцы с 3D-принтерами бесплатно отгрузили 275 тонн продукции для военных
11:18
"Жил борьбой за Украину": на войне погиб Андрей Романюк, который участвовал в Революции Достоинства
11:15
После продажи гостиницы "Украина" вдвое выросли поступления от приватизации
10:54
Банки обновили курс валют: сколько стоят доллар и евро
Все новости...
Реклама:
Реклама: