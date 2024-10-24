В Киеве и области ПВО сбивала беспилотники

В ночь на 24 октября в Киеве и области работала противовоздушная оборона.

Источник: Киевская ОВА в Telegram

Дословно: В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям.

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Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности"

Детали: Власти также просят соблюдать информационную тишину - не фиксировать и не выкладывать в сеть работу защитников.

Дополнено: В 2:44 начальник Киевской МВА сообщил о работе ППО в городе.

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