В Киеве и области ПВО сбивала беспилотники
Четверг, 24 октября 2024, 02:44
В ночь на 24 октября в Киеве и области работала противовоздушная оборона.
Источник: Киевская ОВА в Telegram
Дословно: В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям.
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Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности"
Детали: Власти также просят соблюдать информационную тишину - не фиксировать и не выкладывать в сеть работу защитников.
Дополнено: В 2:44 начальник Киевской МВА сообщил о работе ППО в городе.
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Напомним: Российские оккупанты запустили ударные беспилотники на территорию Украины с юга и севера.