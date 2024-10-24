ISW: Росія не заручилася міжнародною підтримкою на саміті БРІКС

Прийняття Казанської декларації 23 жовтня, на другий день саміту БРІКС у Казані, Республіка Татарстан, продемонструвало, що Росія ще не заручилася міжнародною підтримкою і не створила альтернативної структури безпеки, якої бажає Кремль.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Військові аналітики пишуть, що у Казанській декларації лише один раз згадується війна Росії в Україні.

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У декларації зазначається, що всі підписанти повинні діяти відповідно до принципів Статуту ООН - включаючи положення про повагу до територіальної цілісності - і що держави БРІКС вітають "відповідні" пропозиції посередництва, спрямовані на забезпечення мирного врегулювання війни шляхом діалогу і дипломатії.

Україна підкреслила, що "принципи Статуту ООН" є основним шляхом, за допомогою якого Україна може досягти миру, і наголосила на незаконності російської війни з точки зору міжнародного права.

Міністерство закордонних справ України відреагувало на Казанську декларацію, заявивши, що вона свідчить про те, що Росія не змогла "експортувати" свої погляди на зміну світового порядку та архітектури глобальної безпеки країнам-учасницям саміту БРІКС.

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МЗС України заявило, що декларація також демонструє, що країни БРІКС не об'єднані навколо війни Росії проти України, ймовірно, через те, що багато з цих країн підтримують принципи Статуту ООН.

Служба зовнішньої розвідки України аналогічно оцінила, що саміт БРІКС не призведе до схвалення міжнародним співтовариством альтернативної системи міжнародного врегулювання, якої прагне Росія, і заявила, що Індія, Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ), Бразилія та Південна Африка виступили проти перетворення БРІКС на антиамериканську коаліцію.

Ключові висновки ISW за 23 жовтня: