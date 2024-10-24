Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ISW: Россия не заручилась международной поддержкой на саммите БРИКС

Алена ИвашкивЧетверг, 24 октября 2024, 05:25
ISW: Россия не заручилась международной поддержкой на саммите БРИКС
фото: kremlin.ru

Принятие Казанской декларации 23 октября, на второй день саммита БРИКС в Казани, Республика Татарстан, продемонстрировало, что Россия еще не заручилась международной поддержкой и не создала альтернативной структуры безопасности, которой желает Кремль. 

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Военные аналитики пишут, что в Казанской декларации только один раз упоминается война России в Украине. 

Реклама:

В декларации отмечается, что все подписанты должны действовать в соответствии с принципами Устава ООН - включая положение об уважении территориальной целостности - и что государства БРИКС приветствуют "соответствующие" предложения посредничества, направленные на обеспечение мирного урегулирования войны путем диалога и дипломатии. 

Украина подчеркнула, что "принципы Устава ООН" являются основным путем, с помощью которого Украина может достичь мира, и подчеркнула незаконность российской войны с точки зрения международного права.

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на Казанскую декларацию, заявив, что она свидетельствует о том, что Россия не смогла "экспортировать" свои взгляды на изменение мирового порядка и архитектуры глобальной безопасности странам-участницам саммита БРИКС.

РЕКЛАМА:

МИД Украины заявил, что декларация также демонстрирует, что страны БРИКС не объединены вокруг войны России против Украины, вероятно, из-за того, что многие из этих стран поддерживают принципы Устава ООН. 

Служба внешней разведки Украины аналогично оценила, что саммит БРИКС не приведет к одобрению международным сообществом альтернативной системы международного урегулирования, к которой стремится Россия, и заявила, что Индия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Бразилия и Южная Африка выступили против превращения БРИКС в антиамериканскую коалицию.

Ключевые выводы ISW за 23 октября:

  • Принятие Казанской декларации 23 октября, на второй день саммита БРИКС в Казани, Республика Татарстан, продемонстрировало, что Россия еще не заручилась международной поддержкой и не создала альтернативной структуры безопасности, которой желает Кремль.
  • Президент Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин подтвердил давнюю позицию КНР, призывающую к деэскалации войны России в Украине, и не рекомендует вовлекать третьи стороны в войну на фоне сообщений о подготовке России к развертыванию северокорейских войск в Украине.
  • Президент Ирана Масуд Пезешкян подтвердил намерения Ирана усилить связи с Россией и Китайской Народной Республикой (КНР) на саммите БРИКС в Казани, Россия, 23 октября.
  • За последние дни российские войска достигли значительных тактических успехов в Селидово и его окрестностях, но очевидное сосредоточение российского военного командования на обеспечении безопасности Селидово произошло за счет способности российских войск поддерживать значимое наступление непосредственно на Покровск - оперативную цель, которую Россия определила для себя на этом участке фронта.
  • Пентагон и Белый дом подтвердили развертывание северокорейских войск на территории России.
  • Россия и Беларусь объявили о планах провести командно-штабные учения "Запад-2025" в неопределенную дату в 2025 году на фоне углубления российско-белорусской интеграции в сфере безопасности в рамках Союзного государства.
  • Украинские и российские войска недавно продвинулись вперед в Курской области.
  • Российские войска недавно продвинулись вперед вблизи Купянска, Покровска и Угледара.
  • По сообщениям, российские военные принуждают российских призывников к контрактной службе в российской армии, выплачивая призывные бонусы призывникам, которые никогда не подписывали контракты на военную службу с Министерством обороны (МО) России.

РосcиямирУкраинавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский: Украина до сих пор ждет истребители МиГ-29 от Польши

В Украине ответили Еврокомиссии, что не закроют телемарафон до конца войны

В Украине ответили Еврокомиссии, что не закроют телемарафон до конца войны

Зеленский уволил генпрокурора Костина

Трамп переоделся коммунальщиком, чтобы раскритиковать слова Байдена

Россияне ночью атаковали 43 дронами и ракетами нацелились на мост в Затоке

Все новости...
Россияне повредили пути между Николаевом и Херсоном – УЗ
Силы ПВО уничтожили 40 беспилотников, один БпЛА еще кружит над Украиной
Генштаб: Силы обороны остановили атаки россиян в районе Селидово
На Киевщине обломки дронов повредили окна в двух предприятиях и трансформатор
Последние новости
14:23
В Британии на стенах усадьбы Тюдоров нашли резные магические символы
14:09
Нацбанк не изменил учетную ставку: ее сохранят дольше, чем хотели
14:00
фото, видеоУдар по многоэтажке в Харькове: 2 погибших, 36 человек пострадали
13:49
Минэкономики и KSE расширили цифровой портал проектов: речь идет о 2 миллиардах
13:40
автоспортКолапинто: У меня нет места в Формуле-1 на 2025 год
13:32
Рада поддержала бюджет Украины на 2025 год в первом чтении
13:29
Прогноз на первые дни ноября: в пятницу сильный ветер, в субботу будет дождливо
13:28
видеоСийярто в Минске заговорил на русском языке
13:24
Зеленский: Если партнеры раскрывают закрытые детали о "Томагавках", то не очень хотят что-то давать
13:20
АРМА ищет управляющего и оценщика элитного имущества экс-главы МВД
Все новости...
Реклама:
Реклама: