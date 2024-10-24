На підльоті до Києва знищили близько 10 російських ударних дронів – КМВА

Уночі 24 жовтня росіяни атакували Україну ударними безпілотниками, поблизу Києва виявили близько 10 дронів, їх усіх вдалося знешкодити.

Джерело: КМВА у Telegram

Пряма мова начальника КМВА Сергія Попка: "Повітряна тривога у столиці протягом ночі оголошувалася тричі і сумарно тривала майже 6 годин. Силами та засобами ППО в повітряному просторі навколо Києва було виявлено біля десятка російських дронів. Усі ворожі БпЛА, які загрожували столиці, були знешкоджені. Інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила".

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Деталі: Він додав, що станом на 7:30 ранку у Київській області ведеться бойова робота проти решти БпЛА ворога, тож не виключено, що в Києві знову можуть оголосити повітряну тривогу.

За словами Попка, це була 14-а повітряна атака росіян з початку жовтня.

Окупанти запускали свої дрони з Курської області РФ. На столицю БпЛА заходили переважно з північного і північно-східного напрямку.

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