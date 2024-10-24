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На подлете к Киеву уничтожили около 10 российских ударных дронов – КГВА

Ирина БалачукЧетверг, 24 октября 2024, 07:36
На подлете к Киеву уничтожили около 10 российских ударных дронов – КГВА
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Ночью 24 октября россияне атаковали Украину ударными беспилотниками, вблизи Киева обнаружили около 10 дронов, их всех удалось обезвредить.

Источник: КГВА в Telegram

Прямая речь начальника КГВА Сергея Попко: "Воздушная тревога в столице в течение ночи объявлялась трижды и суммарно длилась почти 6 часов. Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено около десятка российских дронов. Все вражеские БпЛА, которые угрожали столице, были обезврежены. Информация о разрушениях или пострадавших не поступала".

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Детали: Он добавил, что по состоянию на 7:30 утра в Киевской области ведется боевая работа против остальных БПЛА врага, поэтому не исключено, что в Киеве снова могут объявить воздушную тревогу.

По словам Попко, это была 14-я воздушная атака россиян с начала октября.

Оккупанты запускали свои дроны из Курской области РФ. На столицу БпЛА заходили преимущественно с северного и северо-восточного направления.

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Предыстория:

Киевбеспилотникивоздушная тревога
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