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Росіяни взяли в полон 4-х нацгвардійців біля Селидового, допитали на камеру та вбили

Станіслав ПогоріловЧетвер, 24 жовтня 2024, 10:08
Росіяни взяли в полон 4-х нацгвардійців біля Селидового, допитали на камеру та вбили
Фото: ОГП

Російські військові в районі міста Селидове на Донеччині захопили в полон чотирьох бійців Нацгварідї ЗСУ, допитали їх на камеру, а потім вбили.

Джерело: Офіс генпрокурора

Дослівно: "Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)".

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Деталі: Повідомляється, що за оперативними даними, 6 жовтня 2024 року четверо військових Національної гвардії України виконували службово-бойові завдання на позиціях в районі міста Селидове.

Близько 13.00 окупанти розпочали штурм укріплень, під час якого захопили захисників у полон. У подальшому росіяни записали допит поранених беззбройних нацгвардійців на відео.

Наступного дня Сили оборони повернули втрачені позиції та у ході проведення пошукових заходів виявили тіла вбитих українських військовослужбовців.

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В Офісі генпрокурора наголосили, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Передісторія:

  • За даними Офісу генпрокурора, за останній рік зросла кількість страт окупантами українських військовополонених: ці злочини є непоодинокими інцидентами, а цілеспрямованою політикою держави-агресора, наголосив генпрокурор Андрій Костін.
  • В останні дні російські окупанти поєднують штурмові дії у напрямку околиць Селидового Донецької області, прагнучи захопити місто, оточивши його з флангів.
  • За даними Генштабу, за останню добу найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Селидового. Ворог активно задіював для ударів на напрямку бомбардувальну та штурмову авіацію.

воєнні злочиниОфіс генпрокурораРосіяполонені
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