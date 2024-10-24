Россияне взяли в плен 4-х нацгвардейцев возле Селидово, допросили на камеру и убили

Российские военные в районе города Селидово Донецкой области захватили в плен четырех бойцов Нацгвардии ВСУ, допросили их на камеру, а затем убили.

Источник: Офис генпрокурора

Дословно: "Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)".

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Детали: Сообщается, что по оперативным данным, 6 октября 2024 года четверо военных Национальной гвардии Украины выполняли служебно-боевые задачи на позициях в районе города Селидово.

Около 13.00 оккупанты начали штурм укреплений, во время которого захватили защитников в плен. В дальнейшем россияне записали допрос раненых безоружных нацгвардейцев на видео.

На следующий день Силы обороны вернули утраченные позиции и в ходе проведения поисковых мероприятий обнаружили тела убитых украинских военнослужащих.

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В Офисе генпрокурора отметили, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

Досудебное расследование осуществляют следователи ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Предыстория: