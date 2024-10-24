Россияне взяли в плен 4-х нацгвардейцев возле Селидово, допросили на камеру и убили
Российские военные в районе города Селидово Донецкой области захватили в плен четырех бойцов Нацгвардии ВСУ, допросили их на камеру, а затем убили.
Источник: Офис генпрокурора
Дословно: "Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)".
Детали: Сообщается, что по оперативным данным, 6 октября 2024 года четверо военных Национальной гвардии Украины выполняли служебно-боевые задачи на позициях в районе города Селидово.
Около 13.00 оккупанты начали штурм укреплений, во время которого захватили защитников в плен. В дальнейшем россияне записали допрос раненых безоружных нацгвардейцев на видео.
На следующий день Силы обороны вернули утраченные позиции и в ходе проведения поисковых мероприятий обнаружили тела убитых украинских военнослужащих.
В Офисе генпрокурора отметили, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.
Досудебное расследование осуществляют следователи ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.
Предыстория:
- По данным Офиса генпрокурора, за последний год возросло количество казней оккупантами украинских военнопленных: эти преступления являются не единичными инцидентами, а целенаправленной политикой государства-агрессора, отметил генпрокурор Андрей Костин.
- В последние дни российские оккупанты объединяют штурмовые действия в направлении окрестностей Селидово Донецкой области, стремясь захватить город, окружив его с флангов.
- По данным Генштаба, за последние сутки наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Селидово. Враг активно задействовал для ударов на направлении бомбардировочную и штурмовую авиацию.