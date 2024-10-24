Офіс президента заперечує, що 7 країн проти запрошення України до НАТО

В Офісі президента України заперечують інформацію про те, що сім країн НАТО виступають проти запрошення України до Альянсу, наголосивши на активній підтримці більшості країн-членів.

Джерело: коментар прессекретаря Офісу президента Сергія Никифорова, наданий українським ЗМІ

Пряма мова: "Інформація у ЗМІ про те, що 7 країн виступають проти запрошення України до НАТО не відповідає дійсності. Ці чутки вигідні тим, хто хоче створити хибне враження, наче вступ України не має широкої підтримки серед членів Альянсу. Насправді, ідею запрошення України підтримує абсолютна більшість країн-членів, а щодо решти ведеться активна робота з адвокації.

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Запрошення – це перший пункт Плану перемоги президента України і надійний шлях до справедливого і тривалого миру. Володимир Зеленський презентував План міжнародним партнерам, українському парламенту і спільноті, представникам ЗМІ та громадянського суспільства, і консолідує їхні зусилля, щоб наблизити запрошення України до НАТО".

Передісторія: