Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Офіс президента заперечує, що 7 країн проти запрошення України до НАТО

Іван Д'яконовЧетвер, 24 жовтня 2024, 12:04
Офіс президента заперечує, що 7 країн проти запрошення України до НАТО
Сергій Никифоров. Фото: Wikimedia

В Офісі президента України заперечують інформацію про те, що сім країн НАТО виступають проти запрошення України до Альянсу, наголосивши на активній підтримці більшості країн-членів.

Джерело: коментар прессекретаря Офісу президента Сергія Никифорова, наданий українським ЗМІ

Пряма мова: "Інформація у ЗМІ про те, що 7 країн виступають проти запрошення України до НАТО не відповідає дійсності. Ці чутки вигідні тим, хто хоче створити хибне враження, наче вступ України не має широкої підтримки серед членів Альянсу. Насправді, ідею запрошення України підтримує абсолютна більшість країн-членів, а щодо решти ведеться активна робота з адвокації. 

Реклама:

Запрошення – це перший пункт Плану перемоги президента України і надійний шлях до справедливого і тривалого миру. Володимир Зеленський презентував План міжнародним партнерам, українському парламенту і спільноті, представникам ЗМІ та громадянського суспільства, і консолідує їхні зусилля, щоб наблизити запрошення України до НАТО".

Передісторія:

  • Напередодні видання Politico опублікувало матеріал, в якому йшлося про те, що План перемоги президента України Володимира Зеленського стикається з проблемою, оскільки базується на отриманні Україною запрошення до вступу в НАТО, а деякі ключові члени альянсу не зацікавлені в тому, щоб це сталося. Противниками запрошення ніби є Німеччина, США, Угорщина, Словаччина, Бельгія, Словенія та Іспанія.

Офіс президентаПлан перемогиНАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Кількість постраждалих внаслідок удару РФ по Харкову зросла до 21, з них 5 дітей – ДСНС

ISW: Брак грошей і людей змусить Путіна міняти спосіб ведення війни

Де Ніро і Ді Капріо підтримали Гарріс на передвиборчих перегонах

Зеленський очікує більше пакетів підтримки України на наступному тижні

футболДинамо вирвало нічию з Шахтарем в "українському класико"

Президентка Грузії: Не визнаємо результати "російських виборів"

Усі новини...
Офіс президента
Радник Зеленського заперечує тиск на УП
CPJ закликає припинити систематичний тиск з боку Офісу президента на "Українську правду"
Медіарух звернувся до Зеленського через тиск з боку влади на "Українську правду" 
Останні новини
08:35
Кількість постраждалих внаслідок удару РФ по Харкову зросла до 21, з них 5 дітей – ДСНС
08:25
Мар'яна Буджерин про ядерний арсенал України, відновлення ядерної програми та Будапештський меморандум
08:20
Генштаб: Росія за добу втратила ще 1680 військових та 51 артсистему
08:12
У Болгарії партія експрем’єра Борисова лідирує на сьомих за чотири роки виборах
08:07
футбол"Динамо" – "Шахтар": нова червона та пристрасті "класичного"
07:57
Армія РФ "Шахедами" вдарила по об'єктах критичної інфраструктури на Сумщині
07:47
Парламентські вибори в Литві: Соціал-демократи утримують лідерство
07:31
оновлюєтьсяПовітряні сили ЗСУ попереджають про рух "Шахедів" на Київщину
07:20
За добу окупанти завдали 378 ударів по Запорізькій області, троє людей поранені
06:53
Байден на президентських виборах проголосує достроково
Усі новини...
Реклама:
Реклама: