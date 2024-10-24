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Офис президента отрицает, что 7 стран против приглашения Украины в НАТО

Иван ДьяконовЧетверг, 24 октября 2024, 12:04
Офис президента отрицает, что 7 стран против приглашения Украины в НАТО
Сергей Никифоров. Фото: Wikimedia

В Офисе президента Украины опровергли информацию о том, что семь стран НАТО выступают против приглашения Украины в Альянс, отметив активную поддержку большинства стран-членов.

Источник: комментарий пресс-секретаря Офиса президента Сергея Никифорова данный украинским СМИ

Прямая речь: "Информация в СМИ о том, что 7 стран выступают против приглашения Украины в НАТО не соответствует действительности. Эти слухи выгодны тем, кто хочет создать ложное впечатление, будто вступление Украины не имеет широкой поддержки среди членов Альянса. На самом деле, идею приглашения Украины поддерживает абсолютное большинство стран-членов, а в отношении остальных ведется активная работа по адвокации. 

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Приглашение – это первый пункт Плана Победы президента Украины и надежный путь к справедливому и длительному миру. Владимир Зеленский представил План международным партнерам, украинскому парламенту и сообществу, представителям СМИ и гражданского общества, и консолидирует их усилия, чтобы приблизить приглашение Украины в НАТО".

Предыстория:

  • Накануне издание Politico опубликовало материал, в котором говорилось о том, что План победы президента Украины Владимира Зеленского сталкивается с проблемой, поскольку базируется на получении Украиной приглашения к вступлению в НАТО, а некоторые ключевые члены альянса не заинтересованы в том, чтобы это произошло. Противниками приглашения якобы являются Германия, США, Венгрия, Словакия, Бельгия, Словения и Испания.

Офис президентаПлан победыНАТО
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