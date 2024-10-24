Кім пояснив, чому взяв на поруки депутатку Кормишкіну, яку підозрюють в незаконному збагаченні

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім узяв на поруки народну депутатку Ірину Кормишкіну (раніше – Аллахверідєва) через її повну співпрацю зі слідством та відсутність спроб уникнути відповідальності.

Джерело: Кім в ефірі телемарафону

Пряма мова: "По-перше, є презумпція невинуватості. По-друге, я знаю її років 20, ще коли вона працювала в бізнесі страхування. Вона не переховується від слідства, не буде ухилятись від правоохоронних органів, з якими зараз вона повноцінно співпрацює, надає всі документи. Слідство розбереться хто винний, я тут не маю нічого коментувати".

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Деталі: На його думку, взяття на поруки дозволить Кормишкіній нормально працювати.

"У суду був вибір: застава, вʼязниця чи поруки. Суд прийняв саме таке рішення, тому що вона добропорядно веде себе по слідству", – заявив Кім.

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