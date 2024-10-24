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Ким объяснил, почему взял на поруки депутата Кормышкину, подозреваемую в незаконном обогащении

Иван ДьяконовЧетверг, 24 октября 2024, 13:05
Ким объяснил, почему взял на поруки депутата Кормышкину, подозреваемую в незаконном обогащении
Виталий Ким. Фото: Getty Images

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким взял на поруки народного депутата Ирину Кормышкину (ранее - Аллахверидева) из-за ее полного сотрудничества со следствием и отсутствия попыток избежать ответственности.

Источник: Ким в эфире телемарафона

Прямая речь: "Во-первых, есть презумпция невиновности. Во-вторых, я знаю ее лет 20, еще когда она работала в бизнесе страхования. Она не скрывается от следствия, не будет уклоняться от правоохранительных органов, с которыми сейчас она полноценно сотрудничает, предоставляет все документы. Следствие разберется кто виноват, я здесь не должен ничего комментировать".

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Детали: По его мнению, взятие на поруки позволит Кормышкиной нормально работать.

"У суда был выбор: залог, тюрьма или поручительство. Суд принял именно такое решение, потому что она добропорядочно ведет себя по следствию", – заявил Ким.

Предыстория: 

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  • 17 октября правоохранители сообщили о подозрении в незаконном обогащении на более чем 20 млн грн действующему народному депутату.
  • По данным САП, следствие установило, что нардеп в 2021-2022 годах завладела активами, которые более чем на 20 млн грн превышают официальные доходы и сбережения за этот период.
  • 23 октября депутату от "Слуги народа" Ирине Кормышкиной избрали меру пресечения в виде личного поручительства. Поручителями суд определил двух человек: председателя фракции Верховной Рады Украины Давида Арахамию и председателя Николаевской ОВА Виталия Кима

Верховная Радакоррупция
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