Ким объяснил, почему взял на поруки депутата Кормышкину, подозреваемую в незаконном обогащении

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким взял на поруки народного депутата Ирину Кормышкину (ранее - Аллахверидева) из-за ее полного сотрудничества со следствием и отсутствия попыток избежать ответственности.

Источник: Ким в эфире телемарафона

Прямая речь: "Во-первых, есть презумпция невиновности. Во-вторых, я знаю ее лет 20, еще когда она работала в бизнесе страхования. Она не скрывается от следствия, не будет уклоняться от правоохранительных органов, с которыми сейчас она полноценно сотрудничает, предоставляет все документы. Следствие разберется кто виноват, я здесь не должен ничего комментировать".

Реклама:

Детали: По его мнению, взятие на поруки позволит Кормышкиной нормально работать.

"У суда был выбор: залог, тюрьма или поручительство. Суд принял именно такое решение, потому что она добропорядочно ведет себя по следствию", – заявил Ким.

Предыстория:

РЕКЛАМА: