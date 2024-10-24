Ким объяснил, почему взял на поруки депутата Кормышкину, подозреваемую в незаконном обогащении
Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким взял на поруки народного депутата Ирину Кормышкину (ранее - Аллахверидева) из-за ее полного сотрудничества со следствием и отсутствия попыток избежать ответственности.
Источник: Ким в эфире телемарафона
Прямая речь: "Во-первых, есть презумпция невиновности. Во-вторых, я знаю ее лет 20, еще когда она работала в бизнесе страхования. Она не скрывается от следствия, не будет уклоняться от правоохранительных органов, с которыми сейчас она полноценно сотрудничает, предоставляет все документы. Следствие разберется кто виноват, я здесь не должен ничего комментировать".
Детали: По его мнению, взятие на поруки позволит Кормышкиной нормально работать.
"У суда был выбор: залог, тюрьма или поручительство. Суд принял именно такое решение, потому что она добропорядочно ведет себя по следствию", – заявил Ким.
Предыстория:
- 17 октября правоохранители сообщили о подозрении в незаконном обогащении на более чем 20 млн грн действующему народному депутату.
- По данным САП, следствие установило, что нардеп в 2021-2022 годах завладела активами, которые более чем на 20 млн грн превышают официальные доходы и сбережения за этот период.
- 23 октября депутату от "Слуги народа" Ирине Кормышкиной избрали меру пресечения в виде личного поручительства. Поручителями суд определил двух человек: председателя фракции Верховной Рады Украины Давида Арахамию и председателя Николаевской ОВА Виталия Кима