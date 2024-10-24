У Конгресі закликають розглянути "прямі воєнні дії", якщо солдати КНДР ввійдуть в Україну

Голова комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США, республіканець Майкл Тернер вважає, що якщо військові Північної Кореї вступлять у російсько-українську війну, США мають розглянути можливість вжиття "прямих воєнних дій".

Джерело: газета The Hill, "Європейська правда"

Деталі: Тернер вважає, що адміністрація американського президента Джо Байдена та віцепрезидентки Камали Гарріс "повинна чітко дати зрозуміти, що вступ північнокорейських військ у цей конфлікт є червоною лінією для Сполучених Штатів".

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"Якщо війська Північної Кореї увійдуть на суверенну територію України, США необхідно серйозно розглянути можливість вжиття прямих воєнних дій проти військ Північної Кореї", – заявив він.

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