У Конгресі закликають розглянути "прямі воєнні дії", якщо солдати КНДР ввійдуть в Україну
Четвер, 24 жовтня 2024, 13:55
Голова комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США, республіканець Майкл Тернер вважає, що якщо військові Північної Кореї вступлять у російсько-українську війну, США мають розглянути можливість вжиття "прямих воєнних дій".
Джерело: газета The Hill, "Європейська правда"
Деталі: Тернер вважає, що адміністрація американського президента Джо Байдена та віцепрезидентки Камали Гарріс "повинна чітко дати зрозуміти, що вступ північнокорейських військ у цей конфлікт є червоною лінією для Сполучених Штатів".
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"Якщо війська Північної Кореї увійдуть на суверенну територію України, США необхідно серйозно розглянути можливість вжиття прямих воєнних дій проти військ Північної Кореї", – заявив він.
Нагадаємо:
- Розвідка Південної Кореї в середу повідомила, що Північна Корея відправила до Росії 3 тисячі військових для підтримки окупантів на війні проти України і також намагається ізолювати сім'ї відібраних солдатів в певному місці, щоб інформація не поширювалась.
- Пізніше інформацію про кілька тисяч північнокорейських військових у Росії підтвердив Білий дім, а також заявив, що військові КНДР, у разі участі у війні проти України, стануть законними цілями так само, як і російські.
- На цьому тлі Німеччина та Австрія викликали північнокорейських послів.