В Конгрессе призывают рассмотреть "прямые военные действия", если солдаты КНДР войдут в Украину

Глава комитета по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса США, республиканец Майкл Тернер считает, что если военные Северной Кореи вступят в российско-украинскую войну, США должны рассмотреть возможность "прямых военных действий".

Источник: The Hill, "Европейская правда"

Детали: Тернер считает, что администрация американского президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис "должна четко дать понять, что вступление северокорейских войск в этот конфликт является красной линией для Соединенных Штатов".

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"Если войска Северной Кореи войдут на суверенную территорию Украины, США необходимо серьезно рассмотреть возможность принятия прямых военных действий против войск Северной Кореи", – заявил он.

Напомним: