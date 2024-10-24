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Росіяни обстріляли Покровський район на Донеччині: 3 загиблих

Анастасія ПроцЧетвер, 24 жовтня 2024, 17:21
Росіяни обстріляли Покровський район на Донеччині: 3 загиблих
Ілюстративне фото: Getty Images

24 жовтня окупанти атакували Покровську громаду Донецької області, внаслідок обстрілів загинули три людини.

Джерело: керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін

Деталі: Зазначається, що у Зеленому загинули два чоловіки 58 і 65 років. Також окупанти пошкодили 3 будинки. У Даченському від ворожого вогню загинула 63-річна жінка, пошкоджено будинок.

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Дослівно: "Покровськ та його околиці – постійна мішень для росіян. Не наражайте себе на небезпеку! Евакуюйтесь!"

Передісторія:

  • 24 жовтня Генштаб повідомив, що Сили оборони України стримують наступ російських військ, з початку доби зафіксовано 101 боєзіткнення на різних напрямках. Від початку доби на Покровському напрямку російські загарбники здійснили 30 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій. Сили оборони відбили 28 атак противника, два боєзіткнення – ще тривають.

Донецька областьобстрілжертви
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