Росіяни обстріляли Покровський район на Донеччині: 3 загиблих

24 жовтня окупанти атакували Покровську громаду Донецької області, внаслідок обстрілів загинули три людини.

Джерело: керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін

Деталі: Зазначається, що у Зеленому загинули два чоловіки 58 і 65 років. Також окупанти пошкодили 3 будинки. У Даченському від ворожого вогню загинула 63-річна жінка, пошкоджено будинок.

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Дослівно: "Покровськ та його околиці – постійна мішень для росіян. Не наражайте себе на небезпеку! Евакуюйтесь!"

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