Россияне обстреляли Покровский район в Донецкой области: 3 погибших
Четверг, 24 октября 2024, 17:21
24 октября оккупанты атаковали Покровскую громаду Донецкой области, в результате обстрелов погибли три человека.
Источник: руководитель Донецкой ОВА Вадим Филашкин
Детали: Отмечается, что в Зеленом погибли два мужчины 58 и 65 лет. Также оккупанты повредили 3 дома. В Даченском от вражеского огня погибла 63-летняя женщина, поврежден дом.
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Дословно: "Покровск и его окрестности – постоянная мишень для россиян. Не подвергайте себя опасности! Эвакуируйтесь!"
Предыстория:
- 24 октября Генштаб сообщил, что Силы обороны Украины сдерживают наступление российских войск, с начала суток зафиксировано 101 боестолкновение на разных направлениях. С начала суток на Покровском направлении российские захватчики совершили 30 попыток потеснить украинских защитников с занимаемых позиций. Силы обороны отбили 28 атак противника, два боестолкновения – еще продолжаются.