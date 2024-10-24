Россияне обстреляли Покровский район в Донецкой области: 3 погибших

24 октября оккупанты атаковали Покровскую громаду Донецкой области, в результате обстрелов погибли три человека.

Источник: руководитель Донецкой ОВА Вадим Филашкин

Детали: Отмечается, что в Зеленом погибли два мужчины 58 и 65 лет. Также оккупанты повредили 3 дома. В Даченском от вражеского огня погибла 63-летняя женщина, поврежден дом.

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Дословно: "Покровск и его окрестности – постоянная мишень для россиян. Не подвергайте себя опасности! Эвакуируйтесь!"

Предыстория: