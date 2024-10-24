Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне обстреляли Покровский район в Донецкой области: 3 погибших

Анастасия ПроцЧетверг, 24 октября 2024, 17:21
Россияне обстреляли Покровский район в Донецкой области: 3 погибших
Иллюстративное фото: Getty Images

24 октября оккупанты атаковали Покровскую громаду Донецкой области, в результате обстрелов погибли три человека.

Источник: руководитель Донецкой ОВА Вадим Филашкин

Детали: Отмечается, что в Зеленом погибли два мужчины 58 и 65 лет. Также оккупанты повредили 3 дома. В Даченском от вражеского огня погибла 63-летняя женщина, поврежден дом.

Реклама:

Дословно: "Покровск и его окрестности – постоянная мишень для россиян. Не подвергайте себя опасности! Эвакуируйтесь!"

Предыстория:

  • 24 октября Генштаб сообщил, что Силы обороны Украины сдерживают наступление российских войск, с начала суток зафиксировано 101 боестолкновение на разных направлениях. С начала суток на Покровском направлении российские захватчики совершили 30 попыток потеснить украинских защитников с занимаемых позиций. Силы обороны отбили 28 атак противника, два боестолкновения – еще продолжаются.

Донецкая областьобстрелжертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Путина не интересуют переговоры, он хочет уничтожить украинскую государственность

В Минобороны начали бета-тестирование онлайн-отсрочек в "Резерв+"

Зеленский: Украину не заставят отдать территории, независимо от результатов выборов в США

Зеленский: Боевое столкновение с северокорейскими войсками – это вопрос дней, а не месяцев

Стефанчук считает, что Зеленский еще отменит перевод часов

Финляндия обвинила российского неонациста Петровского у военных преступлениях в Украине

Все новости...
Донецкая область
Россияне пытаются заходить в Селидово: Силы обороны выбивают пехоту с окраин
В Торецке удалось стабилизировать ситуацию – ОТГ "Луганск"
Россияне разрушили офис Украинского Красного Креста в Донецкой области
Последние новости
04:42
DeepState назвал населенные пункты на Донетчине, возле которых продвинулся враг
04:08
БоксМайк Тайсон назвал ошибку Фьюри в поединке с Усиком
04:02
обновлено от 19:31Россияне запускали ударные дроны: тревогу объявляли в Киеве и некоторых областях
03:58
Россияне атаковали более 10 громад Сумщины: ранен человек, много повреждений
02:50
ISW: Путина не интересуют переговоры, он хочет уничтожить украинскую государственность
02:08
БоксТренер Уайлдера считает Усика фаворитом в реванше с Фьюри
01:56
В "Кривбассе" иронично отреагировали на проблемы "Динамо" и "Шахтера"
01:18
Беларусь поднимала истребитель из-за российских БпЛА – Гаюн
00:58
видеоПрокуратура показала последствия вражеских обстрелов Харькова и Дергачей
00:32
Генштаб о боевых столкновениях: Всего 150 за сутки, более 50 – на Кураховском направлении
Все новости...
Реклама:
Реклама: