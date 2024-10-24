У ДОТ анонсували три нові напрямки тилових закупівель для ЗСУ
Із 2025 року Держоператор тилу додатково займатиметься ще трьома категоріями закупівель для потреб військових.
Джерело: гендиректор ДОТ Арсен Жумаділов у інтерв’ю "Українській правді"
Пряма мова: "У Міноборони є бачення, щоб ДОТ брав на себе більше і наступного року займався також закупівлями комп'ютерного обладнання, твердого палива, мобільних конструкцій та деяких інших виробів для потреб здебільшого сил підтримки.
Станом на зараз (цими програмами закупівель – УП) займаються підрозділи або Міністерства оборони, або Збройних сил України. До їхньої ефективності є питання".
Деталі: У 2024 році Державний оператор тилу, за словами Жумаділова, "показав належну роботу всіх своїх програм" та вже законтрактувався орієнтовно на 69 мільярдів гривень і зекономив 16,5 мільярда гривень.
Нагадаємо:
- Державний оператор тилу – агенція, яка, здійснюючи тилове забезпечення армії, має "керуватись принципами людиноцентричності та доброчесності". Її створили після гучних корупційних скандалів у держзакупівлях для ЗСУ та численних історій про те, як військовим постачали товари неналежної якості.
- Свою роботу ДОТ розпочав менше ніж рік тому – 1 грудня 2023-го. Його очолив Арсен Жумаділов – державний управлінець, який до того був гендиректором національної агенції "Медичні закупівлі України".
- Наразі ДОТ займається закупівлею харчування, одягу, паливно-мастильних матеріалів та медичного майна для ЗСУ.