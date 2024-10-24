У ДОТ анонсували три нові напрямки тилових закупівель для ЗСУ

Із 2025 року Держоператор тилу додатково займатиметься ще трьома категоріями закупівель для потреб військових.

Джерело: гендиректор ДОТ Арсен Жумаділов у інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "У Міноборони є бачення, щоб ДОТ брав на себе більше і наступного року займався також закупівлями комп'ютерного обладнання, твердого палива, мобільних конструкцій та деяких інших виробів для потреб здебільшого сил підтримки.

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Станом на зараз (цими програмами закупівель – УП) займаються підрозділи або Міністерства оборони, або Збройних сил України. До їхньої ефективності є питання".

Деталі: У 2024 році Державний оператор тилу, за словами Жумаділова, "показав належну роботу всіх своїх програм" та вже законтрактувався орієнтовно на 69 мільярдів гривень і зекономив 16,5 мільярда гривень.

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