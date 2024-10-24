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В ГОТ анонсировали три новых направления тыловых закупок для ВСУ

София Середа, Евгений КизиловЧетверг, 24 октября 2024, 17:36
В ГОТ анонсировали три новых направления тыловых закупок для ВСУ
Арсен Жумадилов. Фото: его фейсбук-страница

С 2025 года Госоператор тыла дополнительно будет заниматься еще тремя категориями закупок для нужд военных.

Источник: гендиректор ДОТ Арсен Жумадилов в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "В Минобороны есть видение, чтобы ГОТ брал на себя больше и в следующем году занимался также закупками компьютерного оборудования, твердого топлива, мобильных конструкций и некоторых других изделий для нужд в основном сил поддержки.

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По состоянию на сейчас (этими программами закупок – УП) занимаются подразделения либо Министерства обороны, либо Вооруженных сил Украины. К их эффективности есть вопросы".

Детали: В 2024 году Государственный оператор тыла, по словам Жумадилова, "показал надлежащую работу всех своих программ" и уже законтрактовался ориентировочно на 69 миллиардов гривен и сэкономил 16,5 миллиарда гривен.

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Напомним:

  • Государственный оператор тыла – агентство, которое, осуществляя тыловое обеспечение армии, должно "руководствоваться принципами человекоцентричности и добродетели". Его создали после громких коррупционных скандалов в госзакупках для ВСУ и многочисленных историй о том, как военным поставляли товары ненадлежащего качества.
  • Свою работу ГОТ начал меньше года назад – 1 декабря 2023-го. Его возглавил Арсен Жумадилов – государственный управленец, который до того был гендиректором национального агентства "Медицинские закупки Украины".
  • Сейчас ГОТ занимается закупкой питания, одежды, горюче-смазочных материалов и медицинского имущества для ВСУ.

Вооруженные силыМиноборонывойна
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