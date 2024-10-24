Держоператор тилу ініціює включення до сухпайків ЗСУ кошерної, халяльної та веганської їжі

Державний оператор тилу просить Міноборони та командування Сил логістики включити до сухпайків військових кошерну, халяльну та веганську їжу.

Джерело: гендиректор ДОТ Арсен Жумаділов у інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "Ми мали опитування військових у додатку "Армія+". Запитували, як їм харчування, і зокрема, про потребу у їжі з огляду на релігійні або етичні погляди. Десь 12% людей у війську мають такі спеціальні потреби. Тобто десь 4% від загальної потреби будуть халяльні сухпайки, 4% – кошерні, 4% – веганські".

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