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Держоператор тилу ініціює включення до сухпайків ЗСУ кошерної, халяльної та веганської їжі

Софія Середа, Євген КізіловЧетвер, 24 жовтня 2024, 17:59
Держоператор тилу ініціює включення до сухпайків ЗСУ кошерної, халяльної та веганської їжі
фото: АрміяInform

Державний оператор тилу просить Міноборони та командування Сил логістики включити до сухпайків військових кошерну, халяльну та веганську їжу.

Джерело: гендиректор ДОТ Арсен Жумаділов у інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "Ми мали опитування військових у додатку "Армія+". Запитували, як їм харчування, і зокрема, про потребу у їжі з огляду на релігійні або етичні погляди. Десь 12% людей у війську мають такі спеціальні потреби. Тобто десь 4% від загальної потреби будуть халяльні сухпайки, 4% – кошерні, 4% – веганські".

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Нагадаємо:

  • Державний оператор тилу – агенція, яка, здійснюючи тилове забезпечення армії, має "керуватись принципами людиноцентричності та доброчесності". Її створили після гучних корупційних скандалів у держзакупівлях для ЗСУ та численних історій про те, як військовим постачали товари неналежної якості.
  • Свою роботу ДОТ розпочав менше ніж рік тому – 1 грудня 2023-го. Його очолив Арсен Жумаділов – державний управлінець, який до того був гендиректором національної агенції "Медичні закупівлі України".
  • Наразі ДОТ займається закупівлею харчування, одягу, паливно-мастильних матеріалів та медичного майна для ЗСУ.

МіноборониЗбройні силиїжа
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